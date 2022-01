El SIPEC cuenta con once bases de operación en Capital para brindar asistencia inmediata

Compartir

Linkedin Print

Ayer por la mañana, el Ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, dejó habilitada la nueva base del SIPEC (Sistema Integrado Provincial de Emergencia y Catástrofe) situada en el barrio 7 de Mayo.

El director del servicio de emergencias público Daniel Figueroa, indicó que “esta nueva base contará con dos ambulancias y sus respectivos choferes y enfermeros”, asegurando que “se trata de un refuerzo a la operatividad del SIPEC, para llegar de manera rápida y asistir efectivamente al paciente”.

Este servicio brindará cobertura a tal barrio y otros aledaños, tales como Simón Bolívar, Antenor Gauna, 8 de Octubre, 20 de Julio, 8 de Marzo y 6 de enero.

Detalló que hay 11 bases en la Capital mencionado que “el año pasado arrancamos con 4 de ellas”. Asimismo, indicó que el Distrito Nº 5 cuenta con 3, ubicadas en el Juan Domingo Perón, Hospital Distrital 8 y la inaugurada recientemente.

En ese sentido, aseveró que “el objetivo es la asistencia inmediata a la población de esta región de la ciudad”.

Además, destacó el apoyo y la gestión del gobierno provincial y el Ministerio de Desarrollo Humano, expresando que “esto significa refuerzo al área sanitario, porque este sistema de emergencias, es una parte importante de la primera etapa de la medicina pre hospitalaria, para asistir de con eficacia y eficiencia a las personas”.

Una nueva base del SIPEC

“Esta nueva base va a brindar atención y traslado a todos los habitantes de este Distrito Sanitario N°8, porque dará cobertura a los barrios 7 de Mayo, Antenor Gauna, parte del República Argentina, Juan Domingo Perón, Eva Perón, 20 de Junio. Es decir, un sector de la población que es muy numeroso”, expresó el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez al dejar inauguradas las instalaciones.

En este contexto, pidió a la comunidad hacer “uso responsable de las ambulancias y llamar solamente cuando sea necesario”.

“Si presentan síntomas leves y pueden trasladarse por sus propios medios al hospital, les aconsejamos que lo hagan y dejen las ambulancias para casos graves que realmente se necesitan, como por ejemplo para una mujer en trabajo de parto, para una persona con infarto en curso, o un accidentado”, manifestó.

Seguidamente, insistió en remarcar que “aparte de la ayuda brindada por el Estado, es importante que la población, individual y socialmente tenga mucha responsabilidad en el uso de este servicio de ambulancias que, una vez más, se está extendiendo para brindar una rápida respuesta ante el requerimiento real de necesidad de cualquier ciudadano de nuestra provincia”.

Además, informó que se van a contar con dos móviles, una camioneta para los caminos que no se encuentren en “tan buen estado” y otro móvil para pacientes “más complicados que requieran de traslado por ejemplo, al hospital”.

A su vez, recordó: “En el centro de salud del barrio Juan Domingo Perón, hay otras dos ambulancias y también en el Hospital Distrital 8 para así en conjunto brindar la atención a las personas que necesiten este tipo de ayuda”, subrayó el responsable de la cartera sanitaria.

Pandemia en el 2022

En referencia a la actual situación sanitaria por el coronavirus, el ministro Gómez expresó: “Indudablemente hay una gran diferencia de la pandemia con respecto del año pasado y es justamente por los altos niveles de vacunación que se han logrado en toda la Argentina, pero particularmente en nuestra provincia”.

Indicó que Formosa cuenta con “buenos niveles de vacunación, tanto en primera, segunda y tercera dosis”. “Esto ha dado un margen de protección muy importante a nuestra sociedad, porque según el INDEC, la población objetivo de personas en Formosa (que son los mayores de tres años), es de aproximadamente 576 mil habitantes y de eso, más del 96% ya tiene la primera dosis, más del 84% tiene la segunda dosis, y la población objetivo para tercera dosis (12 años en adelante) más del 64%.

Y a esta información, agregó: “Si tomamos en cuenta que diariamente se están vacunando entre cuatro mil y cinco mil personas en los 52 puntos de vacunación a demanda de la provincia, hace que tengamos estos niveles de vacunación entre las tres dosis”.

En este contexto, señaló: “En la primera semana epidemiológica de este año tenemos 5.069 pacientes activos y si comparamos con una semana similar del año pasado (2021) había 5400 diagnósticos activos. Sin embargo , actualmente en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) tenemos con respirador solamente dos pacientes mientras que el año pasado había 133 personas”.

En este punto, se preguntó ¿A qué se debe este? “Al efecto de la vacuna”, respondió.

Y continuó: “En esta misma semana epidemiológica tuvimos 82 fallecidos y ahora dos. Entonces, realmente es muy importante e impactante el beneficio que otorga la vacunación”.

Es por ello, que pidió a aquellas personas que por algún motivo no se vacunaron a que lo hagan. “Es una mínima la cantidad, porque la inmensa mayoría de los formoseños está vacunada”, sostuvo.

Además, manifestó: “Estamos observando que los fallecidos de ahora son personas de alto riesgo y con esquema incompleto de vacunación. Instamos a la población a que se acerque a los centros de vacunación y se inmunicen”, insistió Gómez.

“No tengan miedo, la vacuna que se utiliza es muy conocida, es a virus muerto y se utiliza en otros esquemas de vacunación. No tiene ningún tipo de efecto y realmente brinda una protección muy importante”, remarcó.

Para finalizar, aseveró. “Debemos ver lo que está pasando en otras partes del mundo en donde hay muchísimos niños internados en los hospitales, en las terapias intensivas e inclusive en Capital Federal está pasando lo mismo. Sin embargo, nosotros no tenemos ese problema porque tenemos un alto nivel de vacunación”.

Compartir

Linkedin Print