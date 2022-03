Compartir

La diputada del bloque Floro Bogado, Patricia Argüello, se expresó ante el inicio del ciclo lectivo en todo el territorio provincial y aseguró que «el sistema educativo debe garantizar la presencialidad plena, segura e inclusiva».

Analizó que «después de dos años en el contexto de pandemia y de las diferentes modalidades que se adoptaron para continuar con el proceso de enseñanza, aprendizaje en los diferentes niveles de nuestras escuelas y colegios nuestros estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa deben tener garantizada la presencialidad segura, plena e inclusiva con escuelas en condiciones, insumos de limpieza e higiene y personal de limpieza o maestranza designados para cada institución».

«Formosa necesita hoy una educación de calidad no de caridad. Debemos fortalecer a nuestras escuelas como garantes de esto, con docentes bien pagados que puedan recuperar el poder adquisitivo con una inflación que hoy supera el 50%. Se necesita recuperar el salario digno docente, recomponer las cifras en negro para el sistema jubilatorio, necesita hoy el docente un sueldo digno que reconstruya ese piso del mes de noviembre del año pasado que es una cifra que debe dar vergüenza a nuestro Ministro de Educación $41.250 ya que Formosa tiene los docentes peores pagos del país», aseveró la funcionaria provincial.

Expresó que la cuestión educativa «no solo pasa por garantizar los 190 días continuos de clases ni con redactar una resolución del aula cuidada y segura como la 748 emanada desde el Ministerio de Desarrollo Humano en la cual se detalla el protocolo de regreso a clases con puntos no muy bien aclarados, lo que da margen a que las autoridades del Ministerio de Educación exijan en las escuelas requisitos de pase sanitario o PCR a los que no tengan completas las dosis de las vacunas del covid».

«Es necesario completar los esquemas de vacunación del covid en nuestros niños, jóvenes y adultos pero no se puede negar el acceso a la educación a nuestros niños, también se deben respetar las decisiones de cada familia o persona», acotó.

«En este regreso a las aulas necesitamos un sistema educativo que repare, reconstruya, reencuentre , recupere lo principal como son nuestros docentes que deben tener una verdadera paritaria salarial donde el piso sea más de $ 70.000», dijo y aseguró que esta realidad «puede ser asumida por el gobierno, «ya que si tenemos en cuenta el discurso del Gobernador en la apertura de las sesiones legislativas, remarcó que estamos más que bien en política económica , coparticipación federal de impuestos e inversiones entonces no habría obstáculo alguno para que todos los formoseños reciban el aumento salarial que pueda oxigenar el bolsillo de todos los trabajadores».

«En esta vuelta a las clases presenciales necesitamos un Estado que tome como prioridad la Educación y la crítica realidad que se está atravesando en Formosa el docente mal pagado, el salario lapidario y deje solo de ocuparse en difundir un protocolo, una resolución de aula segura», finalizó.

