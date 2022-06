El sorprendente motivo por el que Tomás Fonzi se casó con Leticia Lombardi tras 15 años de relación

Compartir

Tomás Fonzi y Leticia Lombardi decidieron formalizar su relación amorosa, tras más de 15 años juntos y con dos hijos en común, Violeta de 10 años y Teo de 5. “Nos casamos en febrero. Fue un casamiento por Civil. Hicimos una reunión muy íntima en El Club del Progreso, con nuestra gente más cercana, querida y familia. Todo legal”, había declarado el actor en una entrevista radial.

Luego, el exparticipante de Masterchef Celebrity afirmó: “No me costó nada tomar la decisión, porque sostengo lo que decía antes: es apenas un trámite burocrático. Al final, terminó teniendo, también mucha simbología, porque es algo que está en nuestro ideario, nuestra cultura… Casarse, poner la firma, decir ‘sí’. Pero no hay lazo más profundo y eterno que tener hijos con ella. Ese es un lazo de por vida. Pero sí, es un poco celebrar nuestra historia”.

Ahora el actor reveló porqué tomó la decisión de casarse en una nota. Al respecto, en el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) el conductor Rodrigo Lussich señaló: “Llamó la atención que, Tomás Fonzi después de tantos años en pareja, en una entrevista con el instagrammer Pablo Agustín, contó por qué se casó. Porque así como Matías Defederico se casó por la visa, Tomás Fonzi responde él mismo el motivo de su casamiento”.

De esta manera, el artista manifestó: “¡Con la AFIP! Descargás impuestos. Sos padre de familia, entonces informás a la AFIP y descargás impuestos. Antes yo era soltero, pero ahora soy padre de familia, tengo una casa, dos hijos, colegios, esposa…”.

Por otra parte, recientemente Defederico admitió que el motivo por el que se casó con Cinthia Fernández fue “por la visa”, ya que en ese momento, a mediados de 2015, estaba por emigrar al fútbol turco. “Viajé a hacerme la revisión que tenía que pasar para firmar el contrato. Tenía una semana de vacaciones, y en esa semana me casé”, sostuvo en el ciclo Secretos verdaderos (América).

“Mi casamiento fue por algo puntual. Teníamos que vivir en otro país, yo me iba a Turquía (Eskisehirspor). Me casé por la visa para mi familia”, agregó el exfutbolista. Ambos ya habían tenido problemas cuando él se fue a jugar a Arabia Saudita y, es por eso, que tomaron esa decisión.

Luego de sus palabras, la panelista de Momento D (El Trece) estalló en sus redes sociales y contestó una por una las acusaciones de su ex. Lo hizo a través de varias historias de Instagram, en donde dejó en claro que su problema con Defederico radica en que él no paga la cuota alimentaria de sus hijas. “Él fue pésimo hombre, el peor hombre del mundo. Todo el mundo lo ha visto en los programas de televisión, con su infinidad de amantes, incluso yo estando embarazada”, dijo, indignada.

Además, mostró la captura de pantalla de varios chats que mantuvo con el exfutbolista, en donde hizo hincapié en su poca predisposición para la crianza sus hijas. La ex angelita afirmó que ella es quien las lleva a los médicos, las ayuda con las tareas escolares y quien las mantiene económicamente. “Citaste a toda la familia, abriste una botella de champagne, y me ofreciste casamiento adelante de todos. Fue mucho antes de que te tuvieras que ir a jugar”, cerró la bailarina.

