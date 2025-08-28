El sorteo de la Champions League: se conocen los partidos de la primera fase

La ceremonia se llevó a cabo en el Grimaldi Forum de Mónaco; PSG, el campeón vigente, enfrentará a Bayern Múnich y Bacelona, entre otros.

Los tres debutantes

Habrá tres equipos que disputarán por primera vez en su historia la fase final de la Champions League.

Uno de ellos es Kairat Almaty, de Kazajistán, que es el equipo más oriental de la competencia. Su estadio, el Central de Almaty, se encuentra a poco más de 350 kilómetros de la frontera con China. El cuadro kazajo jugará ante Real Madrid (L), Inter Milán (V), Brujas (L), Arsenal (V), Olympiacos (L), Sporting Lisboa (V), Pafos (L) y FC Copenhague (V). Otro es Pafos FC, de Chipre, que jugará ante Bayern Múnich (L), Chelsea (V), Villarreal (L), Juventus (V), Slavia Praga (L), Olympiacos (V), Mónaco (L) y Kairat Almaty (V). Debutará también Bodo Glimt. El equipo de Noruega viene de hacer una gran Europa League la temporada pasada, certamen en el que quedó eliminado en semifinales ante Tottenham, que después fue campeón. Este equipo se medirá ante Manchester City (L), Borussia Dortmund (V), Juventus (L), Atlético Madrid (V), Tottenham (L), Slavia Praga (V), Mónaco (L) y Galatasaray (V).

Los partidazos que vienen

El sorteo generó una variedad muy atraxtiva de cruces. Para ello contribuye el formato, estrenado un año atrás, que indica que cada equipo jugará contra dos rivales del mismo bombo desde el que partió al momento del sorteo. O sea, cada cabeza de serie enfrentará a otros dos de su misma condición. Y así.

Algunos de los cruces más interesantes de la fase inicial son Bayern Múnich-Chelsea, en Alemania. PSG-Bayern Múnich, en Francia. Chelsea-Barcelona, Real Madrid-Manchester City, Liverpool-Real Madrid, Atlético de Madrid-Inter, Liverpool-Inter, PSG-Tottenham y Barcelona-PSG. entre otros.

Los argentinos que

jugarán la Champions

El libro de pases cerrará el lunes 1 de septiembre; hasta el momento hay 28 argentinos que estarán presentes en la Champions. Vale la pena repasarlos.

Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Julián Álvarez y Giuliano Simeone en Atlético de Madrid.

Claudio Echeverri, Exequiel Palacios, Alejo Sarco y Ezequiel Fernández en Bayer Leverkusen. Aaron Anselmino en Borussia Dortmund.

Enzo Fernández en Chelsea.

Mauro Icardi en Galatasaray.

Lautaro Martínez en Inter.

Nicolás González en Juventus.

Alexis Mac Allister en Liverpool.

Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina en Olympique de Marsella.

Francisco Ortega, Lorenzo Scipioni y Santiago Hezze en Olympiacos de Grecia.

Franco Mastantuono en Real Madrid.

Cristian Romero en Tottenham.

Kevin Mac Allister en Union St.-Gilloise de Bélgica.

Juan Foyth, en Villarreal.

Enzo Barrenechea, Nicolás Otamendi, Gianluca Prestianni en Benfica.