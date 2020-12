El STJ amplió derechos incorporando la licencia por paternidad en el Poder Judicial

Compartir

La nueva normativa reconoce derechos sin distinción de género, lo que redunda en un verdadero salto de calidad en las políticas públicas de acceso al cuidado corresponsable de las familias.

Con el objetivo de fortalecer el ejercicio de una maternidad y una paternidad responsable, conforme a los paradigmas existentes en la materia, El Superior Tribunal de Justicia de Formosa actualizó el régimen de licencias especiales y amplió este beneficio a los agentes judiciales varones.

Bajo el principio de igualdad y no discriminación, el STJ aprobó este miércoles la reforma y ampliación del artículo 45 del RIAJ, norma que se refiere a los derechos de las agentes judiciales a hacer uso de una licencia extraordinaria luego de dar a luz, beneficio que ahora se hace extensivo también a los empleados varones.

El proyecto fue redactado por la Oficina de la Mujer, a cargo de la doctora María Silvia Zaragoza y fue incorporado como Anexo I de la Acordada 3075 (punto quinto), con las firmas del presidente de la Corte Provincial, Marcos Bruno Quinteros y los ministros Ricardo Alberto Cabrera, Eduardo Manuel Hang y Ariel Gustavo Coll.

El nuevo texto legal establece que los agentes judiciales varones tendrán derecho al goce de quince días corridos de licencia por paternidad, debiendo computarse a partir de la fecha del día del nacimiento del hijo/a. En caso de nacimiento múltiple, se adicionarán cinco días corridos a la licencia por paternidad, por cada nacimiento posterior. Si la madre del hijo del agente falleciera durante la licencia por maternidad, a la licencia por paternidad se le adicionará treinta días corridos. Esta ampliación no excluye la licencia prevista en el artículo 61 inciso C).

Por su parte, el artículo 45 bis, que alude a la licencia por nacimiento de hija/o en situación de discapacidad, señala que cuando el nacimiento sea de un hijo/a con alguna deficiencia congénita o sobreviniente comprobable que pueda significarle discapacidad, se le otorgará a la madre agente del Poder Judicial, el derecho a seis meses de licencia suplementaria con goce de haberes, computados en su caso, desde la fecha del vencimiento del período de licencia por maternidad y al padre sesenta días corridos desde el nacimiento de su hijo. Para el ejercicio de este derecho, la madre o padre deberá comunicar fehacientemente la situación con certificado médico expedido por la Oficina de Servicio Médico Laboral.

En caso de que ambos progenitores sean agentes del Poder Judicial los seis meses concedidos, posteriores a los ciento cincuenta (150) días de licencia por maternidad, deben ser usufructuados en forma alterna o continúa por uno de ellos, según determinen los padres.

En cuanto a la licencia por guarda con fines de adopción (artículo 45 ter) el o la agente que acredite la guarda con fines de adopción de un niño/a menor de doce meses, tendrá derecho a una licencia de ciento veinte días corridos, la que se computará a partir del día siguiente al de la concesión de la guarda. Si se tratare de niño/a de entre uno y cinco años de edad, el término de la licencia será de noventa días computados del mismo modo.

En caso de adopción múltiple, se adicionarán cinco días corridos al período de licencia que corresponda, por cada adopción.

En el caso de que se acredite la guarda con fines de adopción de niños/as con alguna deficiencia congénita o sobreviniente comprobable que pueda significarle discapacidad, se le otorgará a la madre o padre agente del Poder Judicial el derecho a seis meses de licencia suplementaria con goce de haberes, es decir un período de ciento ochenta días en total, sin diferenciar en este caso niños mayores o menores de doce meses, la que se computará a partir del día siguiente al de la concesión de la adopción.

Cuando ambos padres y/o madres sean magistrados/funcionarios o Agentes del Poder Judicial, se concederá sesenta días a ambos desde el día de la guarda y los restantes ciento veinte días serán los padres y/o madres quienes determinen la forma en que usufructuarán los restantes días, sea en forma alterna o continúa, cada uno de ellos.

Avances en cuanto a roles

La doctora Zaragoza, autora del proyecto, explicó que la iniciativa tuvo como finalidad seguir conciliando gradualmente los cuerpos reglamentarios moderadores de los derechos y obligaciones del personal del ámbito judicial a los progresos de la sociedad y de la legislación vigente, bajo la aplicación del principio de igualdad y no discriminación.

“Es intención empezar a concebir gradualmente los avances en cuanto a los roles asignados a varones y mujeres en relación con el cuidado de sus hijos/as, teniendo presente las dinámicas familiares existentes”, fundamentó la funcionaria judicial, tras considerar que reconocer derechos a el agente y a la agente judicial, sin distinción de género, redundaría en un verdadero salto de calidad en las políticas públicas de acceso al cuidado corresponsable de las familias. “Además, con ello estaríamos incluyendo las nuevas dinámicas familiares (monoparental, y homoparental)”, concluyó.

