El STJ declaró de interés judicial el Congreso Penal en la provincia de San Juan

El Superior Tribunal de Justicia de Formosa (STJ) declaró de interés judicial dos importantes actividades vinculadas a la vida académica y judicial del país: la celebración del 15º aniversario de la Universidad de la Cuenca del Plata, sede Formosa, y el III Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, que se realizará en septiembre en San Juan.

Homenaje en Formosa

Mediante la Resolución 433/25, el STJ adhirió a la conmemoración del aniversario de la sede formoseña de la Universidad de la Cuenca del Plata, que se celebrará el próximo viernes 22 de agosto.

En el acto se entregará una distinción especial al exministro Eduardo Manuel Hang, en reconocimiento a su permanente colaboración con las actividades académicas de la carrera de Abogacía. Desde la institución destacaron que el Dr. Hang impulsó espacios de práctica profesional para estudiantes avanzados, lo que resultó determinante para fortalecer sus competencias.

La delegada de la sede, Sandra Vanesa Román, fue quien solicitó al STJ que declare la celebración de interés judicial, subrayando la trascendencia de estos 15 años de trayectoria desde la apertura de la universidad en Formosa, en 2009.

Congreso en San Juan

En tanto, a través de la Resolución 432/25, la Corte Provincial también declaró de interés judicial el III Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, que tendrá lugar los días 3 y 4 de septiembre en San Juan, bajo el lema: “Por un sistema penal adolescente con perspectiva interdisciplinaria y federal”.

La presidenta de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana Verónica García Nieto, fue quien solicitó la adhesión del STJ formoseño. El encuentro es impulsado por el Foro Penal Adolescente y Juvenil de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias y CABA (JU.FE.JUS.), y organizado en forma conjunta por la Corte sanjuanina y diversas instituciones vinculadas al fortalecimiento del sistema penal juvenil, desde un enfoque de derechos humanos.