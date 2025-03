El STJ dispuso el cierre de la Oficina de Gestión de Audiencias durante las ferias judiciales

En un reciente fallo, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) estableció que la Oficina de Gestión de Audiencias del Fuero Civil y Comercial permanecerá cerrada durante las ferias judiciales. Esta medida, que surge a raíz de una solicitud presentada por la secretaria de dicha oficina, la doctora Paola Celeste Falco, responde a la escasa actividad que requiere la intervención de personal durante los recesos judiciales.

Según la resolución 188/25, emitida el 26 de marzo de 2025 y firmada por el presidente del STJ, Guillermo Horacio Alucín, junto a los ministros Claudia María Fernández, Ariel Gustavo Coll y Marcos Bruno Quinteros, la decisión fue tomada tras evaluar las tareas realizadas por el personal durante la feria judicial ordinaria de 2024. En ese periodo, no se registraron audiencias de prueba programadas ni causas urgentes en trámite administrativo ante la Oficina de Gestión de Audiencias Civil, lo que justificó la solicitud de cierre.

La medida también establece que, en caso de que se presenten escritos con habilitación de feria para expedientes en trámite, estos serán despachados de manera provisional ante los respectivos Juzgados de radicación. Posteriormente, los escritos serán girados a la Oficina de Gestión de Audiencias para su incorporación a la causa correspondiente una vez finalizado el receso judicial.

La secretaria de Trámites Originarios, doctora María Celeste Córdoba, coincidió con esta medida, señalando que no se prevén audiencias de prueba durante las ferias judiciales que requieran la presencia de personal, lo que no justifica mantener operativa la oficina durante ese periodo. Córdoba destacó que este cierre no afectará el normal funcionamiento de la oficina durante el período hábil, cuando la actividad judicial se intensifica y es necesario contar con el plantel completo para atender las diligencias probatorias y las audiencias de los seis Juzgados Civiles y Comerciales de la ciudad de Formosa.

La resolución del STJ fue tomada en el marco de un pedido fundamentado, buscando optimizar recursos y garantizar la eficiencia del sistema judicial, especialmente durante los períodos de receso, sin que se vean perjudicadas las tareas esenciales para el buen desarrollo de los expedientes.