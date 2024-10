El STJ otorgó aumento salarial pero continuarán las medidas de fuerza

Ayer se concretó una nueva manifestación de los trabajadores de la justicia provincial y aunque según pudo saber este matutino el STJ otorgó el incremento salarial gracias a la presión de los gremios quiénes afirmaron que las medidas continuarán hasta tener una mejor proporcionalidad salarial.

Los gremios judiciales marcharon una vez más y lo hicieron en varios puntos de la provincia, en nuestra ciudad la concentración se llevó adelante afuera del edificio de Tribunales de la calle San Martín, la concentración fue desde las 11 horas sin retorno a los lugares de trabajo.

La secretaria del gremio Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Blanca Almirón dialogó con el Grupo de Medios TVO al respecto de las medidas llevadas adelante y afirmó que “solo buscan que la labor del trabajador judicial sea valorada”.

“Nosotros queremos que la actividad del trabajador judicial sea valorada. Hemos realizado una presentación la que es muy a disgusto nuestro porque no es la forma de dirigirnos al Superior Tribunal de Justicia, porque son nuestros patrones y entendemos que somos un equipo y es por ello que anclamos nuestra solicitud en que hay que ser equitativos e igualitarios mucho más no solo en la realización de los trabajos, sino que también en los pagos”, arrancó diciendo.

“El trabajo del empleado judicial debe ser valorado porque un juzgado por más que tenga jueces y no haya empleados no funcionará de la manera que funciona”, añadió.

Al mismo tiempo dijo que la brecha entre los aumentos otorgados son irracionales ya que “estamos hablando de un aumento del 30 por ciento contra el 200%, es una grieta innecesaria”.

“Tenemos que decir que esta situación ocasionó un clima bastante hostil entre los trabajadores porque se sienten desvalorizados en su labor. Ha causado mucho dolor y sorpresa entre los empleados”, manifestó.

Resolución

A través de una Resolución el STJ aprobó el “complemento asistencial por servicio de justicia” a favor de los agentes que integran los tres escalafones del Poder Judicial- Administrativo, Servicios e infraestructura y obreros y maestranzas, respectivamente.

Asimismo se explicó que los importes consignados a partir del 1 de septiembre del corriente año conforme a lo ordenado por el artículo 2 del texto legal indicado en el visto, están sujetos a modificaciones y condiciones de la política salarial que establezca el Poder Ejecutivo Provincial durante cada ejercicio fiscal, circunstancia verificada recientemente y operativa desde el mes en curso.

Por otra parte el documento indica que atento a la evaluación de partidas de créditos disponibles del Presupuesto de este Poder judicial y en el marco de las continuas negociaciones llevadas a cabo por la Presidencia del STJ ante el ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas del Poder Ejecutivo surge viable la posibilidad de modificar los valores oportunamente fijados sobre la referida compensación.

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia resolvió en tanto, aprobar a partir del 1 de octubre los importes consignados en el anexo 1 que forma parte del presente correspondientes al “Complemento asistencial por servicio de justicia” a favor del presente que integran los escalafones administrativos, servicios e infraestructura, obrero y maestranza de este Poder Judicial.