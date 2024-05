El STJ ratificó que las cuestiones políticas no son de su competencia

El Superior Tribunal de Justicia reiteró que las disputas políticas deben resolverse dentro de ese mismo ámbito y no ser trasladadas al Poder Judicial con la clara intención de “judicializarlas”, toda vez que un obrar en este sentido revela un profundo desconocimiento de las propias atribuciones y un dispendio de tiempo valioso que podrían dedicar a temas más importantes en beneficio de quienes los votaron.

Estas y otras consideraciones forman parte de un fallo que la Corte Provincial emitió la semana pasada, con un claro mensaje a toda la clase política de Formosa y, particularmente, a quienes intenten trasladar al terreno judicial cuestiones que provienen de rencillas o desacuerdos políticos, y cuya solución emerge, debe buscarse y se encuentra dentro de ese mismo ámbito.

El pronunciamiento se enmarca en un pedido que hicieron los concejales de la Municipalidad de General Belgrano: Luis Duarte y Griselda Rivero, quienes solicitaron al STJ que debido a que hasta el momento ellos no pudieron ponerse de acuerdo para elegir las autoridades del Concejo Deliberante, se autorice mientras tanto al intendente Hermes Alcides Acosta, a firmar los instrumentos necesarios para que los empleados del Concejo Deliberante -planta permanente, administrativos y técnicos- puedan cobrar sus haberes.

Los ministros de la Corte Provincial analizaron el planteo y advirtieron que el pedido no fue realizado en el marco de un conflicto de poderes ni de una medida cautelar deducida antes de la vía judicial escogida. Tampoco los concejales acreditaron que el Concejo está paralizado y lo único que quedó demostrado es que los ediles electos se pusieron de acuerdo en no arribar a una conclusión para resolver la cuestión y evitar el daño que ahora pretenden sea prevenido o reparado en Tribunales, “cuando la solución la tienen al alcance de sus manos y corresponde que sea tomada en el seno de lo que se conoce como el Cuerpo Deliberativo por excelencia de los estados democráticos”, sostienen los jueces del STJ en el fallo 13.049 emitido el viernes pasado.

En dicha sentencia el STJ rechazó el pedido del concejal Duarte y la concejal Rivero, al señalar que no existe una acción acción procesal que admita una decisión judicial que interfiera, aun de manera provisoria, en el manejo de los fondos del HCD de la Municipalidad de General Manuel Belgrano.

Que tiren una moneda

La resolución judicial deja claramente establecida la posición del STJ, en el sentido que no va a permitir ni mucho menos involucrarse en problemas de naturaleza política, cuando los mismos no constituyan conflictos de poderes o cuestiones que están previstas en la legislación.

En este contexto y yendo a este caso puntual, el fallo advierte que se trata de una cuestión política dentro de un órgano eminentemente político, cuya constitución resulta de la voluntad del electorado. “En honor de ese origen popular deberían solucionar los problemas políticos con una mirada de tal especie”, destaca uno de los párrafos de la resolución, que califica de “curioso” al pedido de intervención judicial porque los miembros del Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Belgrano no se ponen de acuerdo para elegir a sus autoridades. “Y enfatizo lo de “aparente” porque en esta sede se han presentado solamente dos Concejales. De los otros dos ni noticias, y siendo así la resolución del aparente conflicto está exclusivamente en manos de los miembros del Concejo Deliberante”, enfatiza el pronunciamiento.

Por otra parte, los ministros hicieron notar que si tanto les preocupa que el personal municipal no pueda percibir sus haberes, pues entonces que se comuniquen entre sí, convoquen a una reunión, deliberen y elijan a sus autoridades. “Si no se ponen de acuerdo en tan complejo asunto, tiren la moneda y problema resuelto”, recomendaron los jueces, tras advertir que recurrir a Tribunales para resolver una cuestión política que sólo debe resolverse en el ámbito político, revela un profundo desconocimiento de sus propias atribuciones y un dispendio de tiempo valioso que podrían dedicar a temas más importantes para quienes los votaron.

El fallo judicial tiene los votos coincidentes de los ministros Ricardo Alberto Cabrera, Eduardo Manuel Hang, Marcos Bruno Quinteros, Ariel Gustavo Coll y Guillermo Horacio Alucin.