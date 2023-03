El sucesor de Ibarra: Gerardo Martino es el apuntado por el Xeneize

Luego de la salida de Hugo Ibarra, Boca busca cerrar un nuevo entrenador lo más pronto posible. El principal candidato para convertirse en DT del Xeneize es Gerardo Martino y, desde el Consejo de Fútbol, ya dieron el primer paso.

Tiempo después de que ‘Chicho’ Serna comunicara la salida de Ibarra en una breve rueda de prensa, el Consejo se comunicó con el ‘Tata’ para iniciar las gestiones formales. Cabe remarcar que la única condición que estableció Martino para negociar era que Boca no tenga técnico en funciones, por lo que dio el visto bueno para comenzar a charlar a partir de este miércoles.

El técnico rosarino, de último paso por la Selección de México, es el principal apuntado por los directivos del ‘Xeneize’ para comandar los destinos futbolísticos del plantel de Primera. Desde el club buscan un nombre fuerte que no esté ligado al club tras las experiencias con Sebastián Battaglia y el ‘Negro’ Ibarra, dos entrenadores que comenzaron como interinos y luego fueron ratificados en sus cargos.

Mientras tanto, Mariano Herrón, entrenador de la Reserva, y su cuerpo técnico, se hará cargo de los entrenamientos del equipo de Primera. La primera práctica será este miércoles por la tarde en el predio de Ezeiza.

Boca afrontará un abril cargado de partidos y es por eso que busca cerrar al DT lo más pronto posible. Entre los compromisos más cercanos se encuentra el partido ante Barracas Central del próximo sábado y luego el debut por Copa Libertadores ante Monagas en Venezuela.

El ciclo de Ibarra Negro terminó luego de 36 partidos, con 20 victorias, siete empates y nueve derrotas, y dos títulos que no alcanzaron para sostenerlo en el cargo. Ni siquiera la reciente Supercopa Argentina ante Patronato. El arranque de este año con flojos resultados, bajo rendimiento futbolístico, falta de sintonía con los jugadores y silbidos en el último partido en la Bombonera fueron más que suficiente para Juan Román Riquelme en un año en el que tendrá la última Libertadores antes de las elecciones.

