«El sueldo de un docente formoseño debería ser de 40 mil pesos», dijo Manuel Pereyra

Manuel Pereyra, Secretario General del gremio «Voz Docente», en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre cómo avanza la paritaria nacional y lamentó que a pocos días del inicio del ciclo lectivo «no haya nada definido». Aseguró en ese marco que según lo van anoticiando, el salario garantizado para un docente estaría entre los 23 y 25 mil pesos, muy distante de los 40 mil pesos que ellos creen debería cobrar un trabajador.

«Tenemos que reconocer que estamos de acuerdo con la paritaria nacional docente, pero lo que nos preocupa es que transcurren los días, ya estamos próximos de que los chicos vuelvan a clases y no hay nada definido, lo que nos preocupa es que están dilatando sobre el inicio de las clases porque lo que hay que entender es que lo que se resuelve a nivel nacional es un indicativo para las jurisdicciones tanto Formosa como el resto de las provincias, Formosa es una de las beneficiadas por ser una de las provincias más pobres que tienen un sueldo básico más bajo de todos, un sueldo garantizado de un docente en la provincia de Formosa es de 17.500 pesos cuando el Salario Mínimo Vital y Móvil ya está establecido en $20.500 a partir del año pasado», explicó.

«Hoy un docente que recién se inicia en mano está cobrando 17.500 pesos, estamos lejos, hay una brecha inmensa con la canasta básica que está establecida en el mes de diciembre de 38.000 pesos, casi la mitad nos falta», lamentó.

Respecto a de cuánto debería ser el piso salarial, aseguró que «se está hablando de un salario de bolsillo, un sueldo garantizado de entre 23 mil y 25 mil pesos, están ahí, es una información que tenemos por la paritaria a nivel nacional ya que estamos en la Confederación CEA (Confederación de Educadores Argentinos) y nuestros paritarios eso es lo que nos informan, también tenemos resuelto que las paritarias son libres, sin techo y sin monto fijo, debemos entender que en Formosa la conformación del sueldo de bolsillo tiene dos partes, una en la parte legal y otra la parte en negro, hoy la conformación de bolsillo lo conforman el 20% de sumas fijas y en eso es lo que nosotros tenemos miedo y no queremos que se eleve y eso puede ocurrir porque con los gobiernos anteriores de la ex presidenta Cristina como Néstor siempre el salario vino conformado de esa forma».

En relación a qué ocurre en Formosa, señaló que «los colegas ya están en las escuelas, se presentaron el lunes y Formosa es la única jurisdicción que no convoca a paritarias provinciales, nosotros no tenemos injerencia en absolutamente nada, el señor gobernador aparece un día en el sexto piso y rodeado de secretarios generales anuncia cuál va a ser el salario de los trabajadores formoseños tanto para la administración pública como para la docencia en general».

«Desde la nueva conducción del gremio que asumió el 12 de diciembre hemos presentado petitorios para participar al menos en una mesa de diálogo para escuchar la propuesta del gobierno, a ver qué tienen para ofrecer. Esto se debe hacer como lo establece la ley porque o sino una mesa de diálogo donde los colegas gremialistas afines al gobierno ellos están de acuerdo con la mesa de diálogo, priorizan el diálogo antes que una paritaria provincial», indicó.

«Lo que nos preocupa es lo que se les ofreció a los jubilados porque lo que declara a nivel nacional el ministro de Educación es compartido por todos, él dice que ningún docente debe estar por debajo de la línea de pobreza, quiere federalizar la educación, que no haya desigualdades con las otras jurisdicciones y estamos totalmente de acuerdo con eso pero de ahí al hecho hay un largo trecho, acá los mas perjudicados por la política salarial van a ser nuevamente nuestros docentes jubilados porque al haber sumas fijas o en negro eso no se les paga en el sueldo, un jubilado se va con una movilidad, cuando hay un aumento para el trabajador activo, ahí recién lo percibe», detalló.

«Nuestro objetivo es que nos convoquen, vamos a colaborar tanto con el ministro de Educación como con la cartera educativa y el gobierno porque somos un gremio con bastante representación, nuestros delegados nos piden que estemos en la mesa, hace 8 años que no participamos en ninguna mesa de diálogo», lamentó.

Para finalizar opinó respecto a cuánto cree que debería ser el sueldo de un docente en Formosa. «Deberían cobrar un salario de bolsillo de 40 mil pesos, eso sería lo justo», culminó.