El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, defendió la medida de fuerza de los maquinistas de reducir la velocidad de las formaciones ferroviarias al señalar que «el sueldo está congelado desde hace cuatro meses y eso no se puede aceptar».

El dirigente sindical se quejó de los magros aumentos salariales que recibieron en los últimos meses: «Fue como una dádiva, porque casi que no nos dieron nada. No quieren reconocer la inflación». Y agregó: «El sueldo está congelado desde hace cuatro meses. Nosotros no podemos aceptar estas cosas».

«El promedio de velocidad en los trenes es de 50 kilómetros por ahora y en algunas vías y tramos puede llegar a 70. No estamos trabajando a paso de hombre. Cuando termine el día va a haber grandes demoras», sostuvo el gremialista.

Los trenes circulaban con una velocidad acotada por una protesta de La Fraternidad, en el marco de la discusión paritaria y en rechazo al magro aumento salarial ofrecido por las empresas ferroviarias.

Las formaciones mantenían una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora a lo largo de todo el recorrido, una medida que forma parte del plan de lucha dispuesto por el gremio conducido por Maturano.

De esta manera, se registraban demoras en todas las líneas desde el comienzo del funcionamiento de los servicios. El sindicato de los maquinistas había informado la decisión de rechazar el magro aumento salarial propuesto por las empresas del sector ferroviario (2% en abril y 7% en mayo, ambos pagaderos con los haberes de junio).

En diálogo con Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, Maturano explicó que con la medida de fuerza este jueves «se va a cubrir el 50% del servicio, que es un poco más que una guardia mínima».