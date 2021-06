El sueño de Lele se hizo realidad y el surf argentino será olímpico

Compartir

En el debut de este deporte en los Juegos Olímpicos la Argentina será representada por el marplatense Leandro Usuna, quien finalmente se abrazó a la clasificación. “Todavía estoy soñando”, sintetizó “Lele” para la web de la Secretaría de Deportes de la Nación.

El surfista Leandro Usuna logró la tan ansiada clasificación olímpica y dirá presente en Tokio cuando justamente su deporte tenga su debut en Juegos Olímpicos. “Estoy súper feliz, todavía estoy soñando. Lo que logramos es algo inmenso, este triunfo es de todo el surf argentino, de mi familia, mis compañeros, amigos, sponsors, la prensa que apoya; esto es histórico, será el debut olímpico del surf y me tocará estar ahí, llevando la bandera argentina”, comentó “Lele”, a pura felicidad.

“Estoy agradecido a muchísima gente. Representar al país en lo que más me gusta hacer es un regalo de la vida, especialmente en estos momentos difíciles. Todavía no me cayó la ficha que soy olímpico, seguro me va a caer en la ceremonia de apertura de los Juegos”, remarcó el marplatense, quien fue dos veces campeón mundial y en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 ganó la medalla plateada.

Justamente, su actuación en Lima fue la que le terminó dando el pasaje olímpico. Ya que el campeón panamericano, el peruano Lucca Mesinas, también obtuvo la plaza en los ISA World Surfing Games de El Salvador tras finalizar séptimo y liberó la el boleto continental para “Lele”.

Usuna dirá presente en Tokio y desborda de alegría: “Qué viva el surf. Voy a dar todo de mí para dejar bien representado a la Argentina, ya quiero ver a nuestra bandera en Tokio en ese momento histórico del debut de nuestro deporte en un Juegos Olímpico”.

