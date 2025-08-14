El sueño de Comesaña en Cincinnati terminó en la derrota ante Rublev

El marplatense, que nunca había llegado a octavos de un Masters 1000, perdió ante el ruso.

El viaje de ensueño de Francisco Comesaña (71°) en el Masters 1000 de Cincinnati llegó a su fin. Se lo presenta así porque fue la primera vez que el marplatense llegó a octavos de final de un torneo de este calibre, aunque se topó con Andrey Rublev (11°), quien le cortó las ilusiones de avanzar.

El ruso, ex top 10, eliminó este miércoles casi ya sobre la medianoche al argentino por 6-2 y 6-3 en apenas 64 minutos. El partido se tendría que haber jugado a la tarde en Estados Unidos, pero la lluvia, como todos los días de certamen, impidió que el duelo comenzara en horario.

El bonaerense de 24 años, que también este día recibió su primera convocatoria para jugar la Copa Davis (segunda ronda de los Qualifiers, contra Países Bajos de visitante el 12 y 13 de septiembre), había llegado a esta cuarta ronda tras eliminar al español Jaume Munar, al italiano Luciano Darderi y al estadounidense Reilly Opelka, este último en un partido en el que sufrió mareos y vómitos debido al calor.

Rublev ganó con autoridad el primer set y, si bien el segundo comenzó parejo, un fatídico game para el argentino empezó a inclinar la balanza. Fue cuando sacaba 2-2 30-30 y cometió dos doble faltas.

El ruso totalizó cinco quiebres en ocho oportunidades contra apenas una de dos del argentino.