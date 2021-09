El sugestivo comentario del Kun Agüero a Lali Espósito que luego borró

Compartir

Linkedin Print

El futbolista le puso “Me gusta” a una foto de la jurado de La Voz y también escribió, pero luego dio marcha atrás.

Siempre activo en las redes sociales Sergio el Kun Agüero le realizó un particular comentario a Lali Espósito pero a los pocos minutos se arrepintió y lo borró. Además, en varias publicaciones el futbolista le puso “Me gusta” a la cantante y actriz.

Fue Juariu, la panelista de Bendita, quien llegó a realizar la captura de las palabras del ex de Gianinna Maradona sobre el posteo de la ex Casi Ángeles y la compartió. “Bueeeeeeee”, comentó él en la foto que ella publicó del festival Global Citizen que se realizó el 25 de septiembre.

“Todo lo que tengo es mío desde cero…Nací con brillo pero sin dinero. Para ganarme sola el mundo entero..”, escribió ella junto con la imagen citando un fragmento de su canción “Laligera” y agregó: “Qué honor formar parte de este evento mundial , representando a mi País. Orgullosa de ser argentina . Orgullosa de mi equipo y mi gente. Gracias”.

La investigación de Vicky Braier, como es el verdadero nombre de la panelista que hurga en las redes de los famosos no terminó ahí y luego demostró que le futbolista y su novia Sofia Calzetti habían dejado de seguirse en Instagram.

Al dejar de seguirse en las redes despertaron los rumores de crisis. Sin embargo a mediados de agosto ella compartió fotos de su cumpleaños número 25 en las que se la veía muy feliz con el ex de Karina La Princesita. “Gracias a la vida una vez mas por permitirme arrancar un nuevo año lleno de amor y alegría”, escribió la influencer en el posteo que comentó hasta Antonela Roccuzzo.

Además, la joven tiene en su foto de perfil una imagen de ella con su pareja y se encuentra en Barcelona, España, donde él juega y donde ella estuvo bailando y cantando en un concierto de Camilo, por lo que no habría una crisis entre ellos, aunque sí llama la atención que él haya decidido borrar el comentario que hizo sobre Lali.

Mientras tanto el Kun se prepara para debutar en el Barcelona, ya que desde que fichó con el club al que fue siguiendo a su amigo Lionel Messi, no pudo pisar la cancha por una lesión. La expectativa por su aparición crece y en las últimas horas se conoció la fecha tentativa para su estreno: 17 de octubre contra el Valencia en el Camp Nou. El diario catalán Sport aseguró que los médicos de Barcelona calculan que Agüero estará disponible para ese duelo de la 9ª fecha de la Liga de España.

Muy atento al Instagram de Lali, hace un tiempo el delantero había participado del clip “22″ de Tini Stoessel. En aquel momento diálogo con El Espectador, por CNN Radio, la cantante y el futbolista contaron cómo se conocieron en el 2015, durante la Copa América que se realizó en Chile: “Yo hablaba con tu viejo y justo vos tocabas con Violetta allá, pero vos no fuiste a la cancha porque te pidieron que no vayas y justo jugábamos contra Chile la final, iba a ser un quilombo”, dijo él.

Ella asintió y destacó que “de inmediato” pegaron buena onda. Anteriormente había dicho: “Sabés lo que te quiero, te admiro y me encantó que me hayas acompañado en esta canción que para mí es muy importante, sos lo máximo”. ¿Cómo fue que ella lo convocó para participar del video de “22″? “Tipo 1 de acá, creo que él se estaba levantando para ir a trabajar, le escribí por WhatsApp y le dije ‘tengo una propuesta para hacerte’ y le pregunté, ‘¿te gustaría protagonizar mi video?’”. El de inmediato asintió: “Dije que sí porque me hablo con muchas que cantan pero no me propusieron nada. Me gustó la banda y acepté”.

Compartir

Linkedin Print