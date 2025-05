El sugestivo posteo de Alpine sobre Colapinto

Se viene un fin de semana muy especial para Franco Colapinto. Correrá su tercera carrera con Alpine y será en el Gran Premio de España de Fórmula 1. El escenario es como el patio de la casa para el piloto bonaerense de 22 años, que guarda buenos recuerdos del Circuito de Cataluña, en Montmeló.

Allí, el pilarense ganó tres carreras en la Fórmula 4 Española en el cierre de la temporada 2019, en la que fue campeón. Mientras que consiguió dos segundos puestos en la Fórmula 3 en 2023 y en la Fórmula 2 en 2024.

La escudería francesa se hizo eco de las buenas actuaciones de Colapinto y publicó un posteo alusivo en su cuenta de Instagram. “Montmeló nos trae lindos recuerdos: Aquí, Pierre consiguió puntos en su primera temporada con Alpine y Franco ganó un título de F4 Española”.

La publicación del team galo generó reacciones entre sus 4,5 millones de seguidores, con 45 mil “me gusta” y más de 860 comentarios. Como suele pasar en estos casos en los que Colapinto es protagonista, los fanáticos argentinos celebraron el posteo y se ilusionaron con la posibilidad de que su piloto pueda tener un mejor resultado, luego de ser 16º en Imola y 13º en Mónaco.

Se trata de un trazado que Franco recorrió cientos de veces y en el que tiene miles de kilómetros recorridos. Lo conoce como la palma de su mano y también será local -de alguna forma- por la gran cantidad de argentinos que se espera este fin de semana en el escenario catalán.

En tanto que su escuadra intentará volver a sumar puntos. Su punta de lanza es Gasly, quien por ahora cosechó las únicas siete unidades de la temporada. Si Colapinto también puede quedar entre los diez primeros el domingo sería un resultado que equivaldría a un triunfo.

Cabe recordar que Franco comenzó con seis carreras menos de training respecto de sus rivales, ya que debutó en el séptimo evento de la temporada. Además, recién el viernes 16 de mayo se subió por primera vez al A525, el monoplaza que emplea Alpine esta temporada.

No obstante, el bonaerense mostró una buena adaptación y sus tiempos no estuvieron lejos en comparación de su compañero de equipo, quien tiene 161 Grandes Premios y transita su tercer ejercicio con el team galo.

Alpine se ubica en el noveno y penúltimo puesto del Campeonato Mundial de Constructores con 7 puntos, uno más que Sauber. Las dos escuderías no lograron acercarse a las otras tres del segundo pelotón, como Haas, Aston Martin y Racing Bulls.

En cuanto a Colapinto, este fin de semana cumplirá su Gran Premio número 12. El año pasado disputó nueve eventos con Williams, el equipo que le dio la chance de debutar en la Máxima gracias a la confianza del jefe del equipo, James Vowles.

La F1 disputará su novena fecha en España. McLaren lidera el certamen de Constructores y en el de Pilotos tiene el 1-2 con Oscar Piastri, con 161 puntos, y Lando Norris, 158. Max Verstappen es tercero con 136 unidades.