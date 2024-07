El súper equipo que Al Ittihad busca construirle a Benzema después de la salida de Gallardo

Pidió despedir a la estrella del equipo, Karim Benzema, y esto no es razonable. Él es una parte esencial del proyecto de Arabia Saudita y del club”. Hace un mes, Louay Nazer presidente del Al Ittihad, dejó claro que el francés es la prioridad. Nadie está por encima del delantero francés, ni siquiera el entrenador, tal como quedó claro con el argentino Marcelo Gallardo, quien terminó siendo despedido.

Los Tigres siguen el ejemplo de Al Nassr con Cristiano Ronaldo, buscando formar un equipo de grandes astros alrededor del goleador. Con contrato hasta junio de 2026, el ex Real Madrid ha marcado 13 goles en 29 partidos esta temporada, aunque el equipo terminó quinto en la Saudi Pro League, él tuvo momentos de declive y problemas disciplinarios, y necesita refuerzos para competir al más alto nivel.

Recientemente, Laurent Blanc fue nombrado como el nuevo entrenador del Al Ittihad. Blanc, que ha dirigido equipos como el Girondins de Burdeos, París Saint-Germain y Olympique de Lyon, coincidió con Benzema en la selección francesa, donde el delantero fue titular en la Eurocopa de 2012. El equipo del director técnico francés compró a Houssem Aouar por 12 millones de euros. De origen franco-argelino como Benzema, Aouar representa a la selección africana. Representa la punta del iceberg de la renovación para darle batalla al Al Hilal de Neymar, hasta hoy, el conjunto imbatible del país y último campeón.

El club saudí sigue buscando grandes estrellas para complementar a Benzema. Moussa Diaby es uno de los nombres que suenan, y según Sky Sports, ha cerrado un acuerdo con el Aston Villa por 55 millones de euros. Además, se menciona que el Al Ittihad tiene un acuerdo particular con Kevin De Bruyne del Manchester City para un futuro fichaje.

En el arco también se buscan refuerzos. El brasileño Ederson es el gran objetivo del Al Ittihad. Según el periodista deportivo italiano Fabrizio Romano “el portero estaría interesado” aunque el Manchester City no lo vendería barato. Vale recordar que Al Bassr también batalló por contratar al brasileño. El club árabe también intentó fichar a Kepa tras su cesión en el Real Madrid, pero el guardameta rechazó la oferta. Otro fichaje que no se concretó fue el de Arthur Theate, a pesar de haberse acordado un traspaso de 18 millones de euros con el Rennes.

Los 100 millones que Benzema gana al año no parecen suficientes, siendo solo superado por Cristiano Ronaldo. Desde que dejó el Real Madrid, los rumores indican que Benzema no está del todo contento ni en la ciudad ni con el proyecto del club, algo que el Al Ittihad intenta solucionar construyendo una plantilla más sólida para competir con Al Hilal y Al Nassr por títulos.