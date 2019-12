El Superior Tribunal de Justicia aprobó la creación de espacios para la lactancia materna

Compartir

El Superior Tribunal de Justicia de Formosa aprobó la implementación dentro del Poder Judicial de la provincia de espacios lactarios destinados a mujeres que trabajan en la Justicia y se encuentren en periodo de maternidad y lactancia materna.

A través de la Acordada 3042, Punto Cuarto de fecha 11 de diciembre del corriente año, la Corte Provincial avaló la iniciativa impulsada por las agentes Fátima María del Carmen Gutiérrez, Lilian Borba, Claudia Clarisa Canteros y Nancy Lucía Gómez, tras analizar los informes sobre la factibilidad de su implementación remitidos por el director del Cuerpo Médico Forense, doctor Walter Macoritto y del responsable del Departamento de Proyectos, Evaluación y Control de Edificios, arquitecto Fernando Polo.

Bajo el lema: “Amamantar no es un privilegio, es un derecho”, este proyecto con perspectiva de género para el Poder Judicial de Formosa pretende brindar soluciones jurídicas y prácticas para proteger los derechos de las agentes judiciales, ampliando la protección de la lactancia materna como un derecho humano y facilitando los medios para decidir las condiciones estructurales que permitan ejercer ese derecho, luego de reintegrarse a trabajar, tras la licencia por maternidad.

La iniciativa aprobada por el STJ contempla la instrumentación de manera progresiva de espacios lactarios para promover y facilitar la continuidad de la lactancia materna como medida preventiva de la salud de niñas y niños hasta los 2 años de edad y proteger a la madre trabajadora en período de lactancia, como una forma de eliminar las barreras hacia la igualdad en el trabajo de las agentes del Poder Judicial de Formosa una vez concluida la licencia por maternidad.

En la práctica, serán espacios cercanos a la dependencia judicial en la que trabaja, limpios y privados, que permita a la madre extraerse leche para prolongar la lactancia durante el período que estimen conveniente, a fin de garantizar la permanencia en el puesto de trabajo y que la maternidad no se transforme en una barrera hacia la igualdad en el trabajo.

Como prueba piloto se prevé la creación del primer lactario en el Edificio Tribunales, sito en San Martín 641 de la ciudad de Formosa, aunque no se descarta que también pueda implementarse en el nuevo edificio de Las Lomitas, próximo a inaugurarse.

Un reglamento elaborado a tal fin establecerá las pautas de su funcionamiento, a fin de garantizar eficiencia e higiene del espacio; realizar el seguimiento y evaluación de su funcionamiento, tanto en relación al nivel de utilización en el tiempo, como de satisfacción de las usuarias y efectuar los diagnósticos de la situación de las mujeres que trabajan en las sedes del interior de la provincia proponiendo estrategias acordes a la realidad de cadalocalidad.

Los lactarios contarán con un ambiente especialmente acondicionado y digno para que las mujeres en período de lactancia puedan extraer su leche materna, y se asegure su adecuada conservación durante el horariode trabajo.

Estos espacios serán habilitados en forma gradual en los distintos edificios del Poder Judicial de Formosa que concentren más de 25 mujeres con posibilidades de gestar, centralizando el uso del espacio para la lactancia en una dependencia acorde a las necesidades de las usuarias. Se confeccionará una planilla de registro donde se asienten los datos de las personas que solicitan utilizar este espacio.

En tal sentido, el STJ encomendó al arquitecto Polo la adopción de las medidas que estime necesarias para la implementación de dichos espacios, los que -según el proyecto aprobado- serán cómodos y acogedores ya que la finalidad es favorecer a las madres la extracción de leche; accesibles y privados, además de higiénicos y que brinden seguridad y privacidad para tranquilidad de las madres.

Un aspecto importante será la difusión del Espacio para la Lactancia como un servicio que propende a la ampliación de derechos de mujeres, niños y niñas, en relación a mejorar la calidad de vida y la distribución de las tareas de cuidados de hijos e hijas beneficiando en definitiva a todo el grupo familiar. Una vez que se ha instalado el Espacio Amigo de la Lactancia, la tarea no ha finalizado. Es importante garantizar la difusión en forma permanente para que las trabajadoras sepan de su existencia.

Que es un lactario ?

La UNICEF define el lactario como un espacio digno e higiénico, acondicionado para que las mujeres en período de lactancia puedan extraer su leche durante la jornada laboral y asegurar su adecuada conservación durante la misma.

Existen 7 recomendaciones de la OMS y UNICEF para promover y favorecer la continuación de la lactancia materna, una vez que la madre regresa al trabajo, entre las que figura la implementación de lactarios o salas de lactancia, facilitando opciones a las madres para promover la continuidad de la lactancia hasta que los bebés cumplan 2 años de edad.