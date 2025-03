El Sur Formoseño vibró con la pasión de los motores del Rally internacional

EL COLORADO. Tras largos 20 años el Rally Internacional volvió por estas tierras generando la pasión por el rugir de motores y las habilidades de los pilotos en la primera fecha en El Colorado. Fue una fecha corta, en razón de las inclemencias del tiempo, que obligó a suspender las competencias, aunque poco más de una jornada se pudo correr a pleno en un circuito mixto que fue diseñado por la organización. Fue un recorrido mayormente de tierra y partes de ripio, en un marco de multitudes que acompañaron la actividad. Incluso para algunos, fue un privilegio que el recorrido pase justo frente a sus casas.

Julio Aarón Alvarenga de la Asociación de Volantes de Formosa celebró por un lado todo el trabajo y organización, aunque lamentaron que, por las inclemencias del tiempo, no se pudo terminar la segunda jornada como se esperaba.

De todas maneras, fue una fiesta importante para la comunidad sureña, que además generó visitas que también ayudan a generar un poco de dinamismo a la microeconomía local.

El único incidente, por fortunas de carácter leve, lo generó un apasionado que increíblemente se metió en plena pista. Esto obligó a un piloto a realizar una maniobra para esquivarlo, pero lamentablemente tuvo un roce con su vehículo contra un colectivo de larga distancia, todo de carácter leve.

El incidente pudo ser fatal (según se ve en el video de aficionados), aunque no pasó de un susto. Incluso el común de la gente no alcanzó a percibirlo, por lo que llegaron a pensar que simplemente fue una maniobra del piloto. Las imágenes sin embargo son elocuentes sobre el temerario espectador.

La premiación estaba prevista como la fiesta final con festejos en el Camping Municipal, pero tuvo que cambiarse al centro de la ciudad en razón de las precipitaciones.

El vecino local quedó satisfecho con la presencia del Rally, pero con la sensación de que pudo ser más larga la segunda jornada, interrumpida por las precipitaciones. En cambio, queda la alegría que, en adelante, El Colorado tendrá una fecha exclusiva para vivir esta pasión al rugir de motores.