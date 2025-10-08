EL TALLER MOVIL DE RTO ESTÁ EN EL COLORADO

EL COLORADO. El Taller Móvil para la Revisión Técnica Obligatoria se encuentra desde hace algunos días, prestando su servicio en instalaciones municipales ubicadas por Ruta N°1, en lo que se conoce como el Playón de Carga y Descarga.

El Ing. Néstor Marín, encargado del servicio, confirmó que vienen trabajando para atender a la gente desde hace unas dos semanas. Entendemos que la gente que viene hasta acá, es por el interés en su vehículo y por supuesto, en la seguridad de las personas que transporta.

Marín confirmó que es evidente el interés de la gente por cumplir con este trámite, teniendo en cuenta que muchos vienen pensando en viajar ni bien comiencen las vacaciones, cuando todos esperan disfrutar de un paseo y cumplir con esta obligación de actualizar la Revisión Técnica.

El profesional informó que el costo para vehículos automotores livianos está en un costo de 75 mil pesos, mientras que las pick up, abonan el importe de 85 mil pesos.

En cuanto a los requisitos que se les solicita a los automovilistas, es presentar el título del vehículo, carnet de conductor, balizas y extinguidor de incendio habilitado y cargado.

Por otra parte, mencionaron que ya es frecuente que desde el municipio local siempre dispongan de un espacio donde trabajamos cómodos y seguiremos hasta fines del mes de Octubre, para regresar recién para mediados de febrero próximo.