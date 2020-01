El tenis de mesa nacional pone primera en Mendoza

Compartir

Mendoza será sede del primer torneo del circuito nacional 2020 del tenis de mesa de nuestro país. Cabe destacar que Formosa será sede del 66° Campeonato Argentino en el mes de julio.

El Gran Prix de la Vendimia se desarrollará entre el 14 y el 16 de febrero en el estadio Dr. Vicente Polimeni ubicado en la localidad de Las Heras.

El cierre preliminar del torneo es el viernes 7 de febrero a las 22 hs.; el final, el domingo 9, también a las 22.

Calendario 2020

14 al 16 de febrero: Grand Prix de Mendoza

4 al 8 de marzo: Lima, Perú: Campeonato Suramericano Sub 15 y Sub 18

10 al 14 de marzo: Lima, Perú: Perú Junior & Cadet Open, ITTF Junior Circuit

13 al 15 de marzo: Challenger de Villa Carlos Paz (Córdoba)

14 al 16 de marzo: Carlos Paz, Córdoba: Selectivos Nacionales Sub 11 y Sub 13

Abril: fecha a confirmar: Resistencia, Chaco: Challenger del Mercosur

1 al 2 de mayo: Santa Rosa: Challenger de La Pampa

6 al 15 de mayo: Salta: Campamento de “Esperanzas” Regionales Sudamérica (Sub 11)

12 al 17 de mayo: Salta: Campeonato Sudamericano Sub 11 y Sub 13

17 al 20 de junio: Rosario: Argentina Junior & Cadet Open, ITTF Junior Circuit

22 al 27 de junio: Rosario: ITTF Panamericano Juvenil

15 al 19 de julio: Formosa: 66° Campeonato Argentino

15 al 16 de agosto: Villa Mercedes: Challenger de San Luis

29 al 30 de agosto: Challenger de Jujuy

10 al 11 de octubre: Rosario: Grand Prix de Santa Fe

19 al 25 de octubre: Cuenca, Ecuador: Campeonato Latinoamericano Sub 11 y Sub 13

27 al 31 de octubre: Cuenca, Ecuador: Ecuador Junior & Cadet Open – ITTF Junior Circuit

21 al 22 de noviembre: Mar del Plata: Challenger de Buenos Aires

2 al 3 de diciembre: Buenos Aires: ITTF Copa Tango Junior

8 al 9 de diciembre: Buenos Aires: Selectivos nacionales mayores

10 al 13 de diciembre: Buenos Aires: Abierto de la República