El tenista N° 128 del mundo eliminó a Stéfanos Tsitsipás en el primer batacazo del US Open

La segunda ronda del US Open ofreció el primer batacazo del último Grand Slam de la temporada con la victoria de Dominic Stricker ante Stéfanos Tsitsipás por 7-5, 6-7 (2), 6-7 (5), 7-6 (6) y 6-3 tras poco más de cuatro horas de partido. El 7° del mundo se vio sorprendido por el nivel y la capacidad de resiliencia de su colega, que viene de la clasificación y luchará por el pasaje a los octavos de final.

Uno de los momentos cúlmine del encuentro sucedió en el cuarto set. Tras caer en el primer y tercer parcial, el 128° del ranking ATP llegó a estar 3-5 abajo. A solo un juego de la derrota, el suizo se hizo fuerte con la habilidad ajena. Quebró el servicio del griego, mantuvo su saque para igualar las acciones y llevó la definición a uno de los tres tie break disputados a lo largo del match. Después de adueñarse de la mini manga por 8-6, su inicio a toda maquina en el quinto set auguraba un final rápido.

En su primer triunfo contra un Top 10 en su carrera, Stricker se puso 3-0 en el último y manejo los hilos del compromiso sin mayores dificultades hasta su conclusión. De hecho, la tranquilidad distinguió su sprint con una imagen sorpresiva para una situación decisiva. Sentado en el banco, a la espera de salir al cemento para cerrar las acciones con su saque se lo vio tarareando la canción I Wanna Dance with Somebody de Whitney Houston, que sonaba en los parlantes del reducto. Bajo esa calma, tuvo sangre fría para reponerse de un 30-40 y finiquitar lo sucedido en cuatro horas y cuatro minutos de tiempo.

“Estaba abajo 5-3 y remonté en el cuarto set. No sé cómo, pero lo hice de alguna manera. Seguí jugando a un nivel muy alto. De hecho, estoy un poco sin palabras. Es un gran día”, manifestó al término del duelo con la transmisión oficial. Es la mejor producción de su carrera en un Grand Slam después de no haber clasificado en 2023 para el Abierto de Australia, quedó afuera en primera ronda de Roland Garros y lo mismo ocurrió en la segunda ronda de Wimbledon. A diferencia de su competidor, se jugó su puesto en el Abierto de los Estados Unidos desde el 22 de agosto y en la Qualy sacó en la ronda final al argentino Thiago Tirante (150). En los 16avos de final, quien supo entrenarse con su compatriota Roger Federer se medirá con el francés Benjamin Bonzi (108), quien sorprendió en su triunfo al estadounidense Christopher Eubanks (30).

En contraposición, Tsitsipás ha ido de mayor a menor en el año luego de ser finalista del Australian Open, donde cayó ante Novak Djokovic en sets corridos. Sendas eliminaciones en cuartos de final ante Carlos Alcaraz (1) y en octavos frente a Eubanks han marcado su pulso en París y el All England Club, respectivamente.

