El TEP consideró «inadmisible» y rechazó el recurso de la diputada Gabriela Neme

La jueza del Tribunal Electoral Permanente (TEP), Sandra Moreno, confirmó que el organismo resolvió rechazar el recurso de revocatoria o reposición presentado por el apoderado del partido Nuevo País, José Andrés Canepa, junto a los representantes Rodolfo Martín Albert y la diputada provincial Ana Gabriela Neme, contra el Acta Nº 70/25 que oficializó los resultados y adjudicó bancas legislativas en la provincia.

En su presentación, los reclamantes argumentaron que el acta cuestionada contradecía el marco normativo vigente, al aplicar un umbral electoral no contemplado por la legislación provincial.

“El viernes 25 pasado, se emitió el fallo del TEP. La diputada Neme había presentado un recurso de reposición y es inadmisible en razón de que el acta de adjudicación, si bien es un acto administrativo, pero es asimilable a una sentencia definitiva”, explicó.

Y añadió: “Por lo tanto, se le sustanció, se le corrió traslado al lema Confederación Frente Amplio Formoseño, y con la representación de Agostina Villaggi y Rodolfo Vázquez, que son los apoderados, o sea UCR y MID, más la contestación de Zaiser, rechazaron la presentación de Neme en defensa de su recurso; y después el Tribunal Electoral, por unanimidad, rechaza el recurso”.

En ese marco, ratificó Moreno, “ha quedado firme la banca de Carla Zaiser ante el reclamo, como consecuencia de esta elección, la tercera banca correspondiente a la Confederación Frente a Amplio Formoseño”.

A su vez, aclaró que los argumentos de la presentación de los reclamantes son “disconformidades en los criterios de interpretación y aplicación del sistema, que se aplica hace muchísimo tiempo por mucho que no les guste a algunos el sistema electoral, la Ley está vigente y es eso lo que hemos aplicado”.

La referente del TEP comparó, entonces, esta situación con el caso del recurso de Emilio Gripaldi, candidato a convencional constituyente, quien cuestionó la banca de Pablo Miguez, también a través de otro recurso extraordinario donde se cuestionaba la forma de interpretación.

“Ese recurso fue declarado inadmisible también y así ha quedado firme el acta 70 de las elecciones del 29 de junio”, ratificó.

En cuanto al recurso presentado, Moreno señaló que se trata de un “recurso de reposición” que se presenta en los casos de una “providencia simple” y, en este caso, “el acta de adjudicación de banca no es una providencia simple”, es decir, “se lo rechazó por una mera formalidad sin analizar el fondo de la cuestión”.

“Y el acta, como dije, es asimilable a una sentencia definitiva, porque una sentencia pone fin al proceso y nuestra acta de adjudicación pone fin al proceso electoral, en este caso específicamente, todo lo electoral se asimila a lo civil y comercial”, amplió.

Por último, la jueza reiteró que quedaron firmes los guarismos fijados el 29 de junio y, luego, durante el escrutinio definitivo no fueron objeto de reclamo, por lo tanto, “ya está firme el acta 70”.

“El domingo, a las 19 horas, haremos la proclamación de los convencionales constituyentes, que son los que van a tener que comenzar a trabajar, en forma inmediata, en la nueva Constitución que van a redactar para Formosa”, indicó.

Y añadió que, en el caso de los cargos a diputados y concejales, se hará lo propio recién el 10 de diciembre porque esa es la fecha en que terminan los mandatos vigentes, mientras que, en el caso de los convencionales, “la Ley dice que dentro de los 10 días después de las proclamación” debe hacerse, por lo que, estimó “en las próximas semanas estarían autoconvocándose, porque la Convención es soberana”.