El TEP ordenó modificar boletas del FAF por inducir a confusión

La resolución afecta a cuatro sublemas que deberán eliminar franjas de color en sus boletas y respetar el fondo blanco acordado por el lema.

El Tribunal Electoral Permanente (TEP) de la provincia de Formosa resolvió parcialmente a favor de las impugnaciones presentadas por los lemas “Partido Justicialista” y “La Libertad Avanza” contra algunos modelos de boletas presentados por el lema “Confederación Frente Amplio Formoseño”. La decisión, emitida a través del Auto Interlocutorio N.º 301/25, obliga a cuatro sublemas a modificar sus diseños, eliminando franjas de colores que, según el fallo, inducían a confusión en el electorado.

Los sublemas afectados son “La Fuerza del Pueblo”, “La Libertad Depende de Vos”, “Viva Formosa Libre” y “L.T.P. Libertad, Trabajo y Progreso”. Estos modelos incluían franjas inferiores en color naranja o verde, lo que, de acuerdo con los impugnantes y el propio Tribunal, contraviene el principio de identidad gráfica dentro de un mismo lema.

Durante la audiencia de exhibición de boletas, representantes de los lemas impugnantes señalaron que la diferenciación cromática podía hacer creer al votante que se trataba de agrupaciones distintas. Según explicaron, el uso de estos colores —sumado a tipografías en tonos similares— afectaba la uniformidad que debe existir entre todos los sublemas de un mismo lema.

El Tribunal coincidió con estos argumentos, recordando que si bien la Ley de Lemas N.º 653 permite a los sublemas conservar su nombre y símbolo, no autoriza diferencias gráficas que los disocien visualmente del lema que los contiene. “Pretender distinguirse del lema que lo contiene resulta un intento de colocar al sublema en el mismo rango constitucional del partido, lo que no es razonable ni posible”, expresa el fallo.

En diálogo con el Grupo de Medios TVO, la doctora Sandra Moreno, integrante del TEP, explicó el procedimiento: “En la audiencia de exhibición de boletas, se presentaron algunos reclamos. El presidente del Tribunal pidió que fueran formulados por escrito, por lo que se inició un proceso sumarísimo. Se da traslado a las partes por 24 horas, luego interviene el fiscal, y finalmente resuelven los tres jueces”.

Moreno detalló que el fallo fue emitido con rapidez: “La audiencia fue el martes y el jueves ya se emitió el fallo”. También explicó que en la etapa de oficialización de boletas, los cuatro lemas en competencia habían acordado una identidad gráfica. “El Partido Justicialista pidió azul; Confluencia, fucsia con una línea verde; La Libertad Avanza, lila; y el Frente Amplio Formoseño solicitó fondo blanco. Sin embargo, dos sublemas del Frente dejaron franjas naranjas y otro una verde, destacándose del fondo blanco adoptado por los otros diez sublemas. Por eso se dio lugar a lo pedido por los impugnantes”, sostuvo.

Por otra parte, el Tribunal rechazó una impugnación adicional presentada por “La Libertad Avanza”, que cuestionaba el uso de las palabras “libertad” y “avanza” en otros sublemas o lemas. En este punto, los jueces aclararon que la protección jurídica del nombre partidario recae sobre su denominación completa, no sobre vocablos individuales. Por ello, sublemas como “La Libertad Depende de Vos” o “Formosa Avanza” no vulneran la identidad del lema impugnante.

Los sublemas involucrados tienen un plazo de 24 horas para adaptar sus modelos de boletas y presentarlos nuevamente para su oficialización.