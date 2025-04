El TEP presentará el software y la urna con el kit a utilizar en la jornada comicial de Clorinda

Para ello fueron invitados los apoderados de lemas y sublemas que competirán en las elecciones para elegir al sucesor del fallecido Manuel Celauro.

El presidente del Tribunal Electoral Permanente de la provincia, el doctor Daniel Moreno, informó que este jueves 10, a las 10.30 horas, en la sede del TEP, en Avenida 9 de Julio y calle Salta de la ciudad capital, se realizará la presentación del software y la urna con el kit que se utilizarán en la jornada comicial del domingo próximo en Clorinda. Además, se brindará información acerca de la logística para el despliegue y el repliegue de las urnas.

El juez electoral aludió a las últimas actividades previas a las elecciones de intendente en la segunda ciudad, señalando que este miércoles 9 de abril “llevamos a cabo una charla para delegados judiciales en el SUM de la Escuela 21 de Clorinda, en tanto que por la tarde se replicó la misma exclusivamente para autoridades de mesa”.

Adelantó que “esto lo vamos a volver a repetir el sábado 12, a partir de las 17 horas, en el mismo lugar para todos aquellos que quieran escucharla nuevamente. También tenemos esta misma charla, el mismo taller, vía online, que también pueden verificarlo en cualquier momento”, añadió.

Dijo que si bien es cierto que se trata de una información que se da todo el año, consideró que “en esta elección recobra más importancia, así que pueden recurrir al sistema presencial o al sistema online para ser autoridad de mesa”.

Con respecto a los plazos del cronograma electoral, destacó que los mismos se cumplen normalmente y señaló que “ahora estamos esperandoque los sublemas que quieran hacerlo, porque es optativo, traigan los fajos de votos para que nosotros los llevemos a Clorinda y pueda la autoridad de mesa comenzar el acto electoral con esas boletas”.

El doctor Moreno adelantó que “después vamos a proceder a cerrar ya las urnas y dejarlas preparadas para el traslado el día viernes”, y recordó que en la jornada de este jueves 10 “a partir de las 10.30 horas, en la sede del Tribunal Electoral, en Avenida 9 Julio, esquina Salta, vamos a hacerla presentación de lo que es la urna y todo el kit que conlleva el mismo, como así también vamos a explicar cómo va a ser el repliegue y el despliegue de las urnas”.

En este sentido, informó que el despliegue de las urnas se va a llevar a cabo el sábado en horas de la mañana desde la ciudad de Formosa a Clorinda y luego se realizará la distribución, en tres tramos, en los 18 establecimientos o centros de votación.

El presidente del TEP indicó que también se darán detalles del repliegue de urnas que se hará el día domingo 13, luego de la votación hasta el Centro de Cómputos, que estará en el SUM de la Escuela 21.

Amplió al respecto señalando que este jueves “también se presentará el software que va a ser utilizado en las elecciones, el sistema de conteo de votos que van a tener los lemas y sublemas a su disposición, donde podránhacer las preguntas necesarias y van a tener una copia del mismo para que el día domingo puedan ellos en su búnker llevar a cabo este escrutinio provisorio”.

También informó que eldía jueves 17 de abril se llevará a cabo el escrutinio definitivo de las elecciones de este domingo.

El juez electoral destacó que“la tecnología y fundamentalmente el hecho de que se votará para una sola categoría de cargos, va a permitir que la gente vote más rápido y que no se formen tantas filas”.

Con respecto a la hora en que se conocerán los resultados, aclaró que en esta cuestión “existe un imperativo legal, por lo que hasta las 21 horas no podemos dar la información necesaria porque nos marca el Código Electoral. No obstante eso, ese domingo 13 de abril, a las 20.45 horas, hemos citado a los apoderados, fiscales informáticos y candidatos que así lo requieran para que puedan presenciar la puesta a cero del software y ahí la carga de los datos, ya que inmediatamente se va a comenzar a dar la información necesaria”, anticipó.

Finalmente, Moreno dijo que en este tramo final hacia la jornada comicial“solamente estamos coordinando, ya sea con la Policía de la provincia, así como con la UPSTI, que este jueves va a mostrar el software y sus características, dándole a cada uno de los apoderados y autoridades electorales una copia para que lo puedan utilizar”.

“También estará gente del Ministerio de Educación, a fin de coordinar con los delegados judiciales todo lo atinente al domingo. Así que estamos en el tramo final, esperando y confiando en que todo va a salir bien y que el tiempo nos acompañe”, concluyó el presidente del TEP.