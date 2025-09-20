El tierno video de Nicole Neumann en el que confiesa su cariño por los carpinchos

Desde sus días de campo rodeada de caballos hasta su ayuda a perros sin hogar, Nicole Neumann se muestra como una férrea defensora de los derechos de los animales. En ese marco, la modelo pregona habitualmente en sus redes el amor a los seres vivos y el respeto por sus hábitats. Así las cosas, este sábado, la influencer mostró su cariño por otro particular símbolo de la naturaleza argentina: los carpinchos.

“Lo amo, amo vivir rodeada de naturaleza y sus habitantes. Y que mis hijos tengan naturalizado amarlos y respetarlos”, escribió la figura de la moda local junto a un video en el que podía verse a cinco carpinchos repartidos alrededor de una plazoleta comiendo pasto en horas de la noche. Junto al clip, Nicole también incluyó emojis de estos animales junto a corazones y manos alzadas.

A principios de año, tras su casamiento con Manu Urcera, la modelo adquirió una casa en el campo. Allí, Neumann mantiene diversos animales libres, a los cuales alimenta y cuida. Entre ellos un caballo rescatado que se llama Zeus, el cual recibió especial atención y que, con el tiempo, se convirtió en un integrante más de la familia.

Se trata de un caballo que fue rescatado por la modelo después de un episodio trágico: la yegua de Zeus, su madre, murió repentinamente en la vía pública en 2021, tras caer agotada mientras tiraba de un carro. A raíz de ese suceso, Zeus quedó desamparado, lo que motivó a Nicole a brindarle un nuevo hogar y, con ello, una nueva oportunidad.

La presencia de Zeus en la propiedad familiar simboliza el compromiso de Nicole con el rescate y la rehabilitación animal. Lejos de considerarlo solo una mascota, la modelo lo integra activamente como un miembro más de la familia, permitiendo la interacción cotidiana tanto con ella como con sus hijos. Este vínculo se refleja en diversas publicaciones donde el caballo aparece junto a las hijas menores, Sienna y Allegra, así como en enternecedoras imágenes en las que Cruz, el hijo menor de Nicole, acaricia a Zeus mientras está en brazos de su madre.

Además, Nicole comparte detalles acerca de la personalidad de Zeus y sus costumbres, resaltando que es un animal con necesidades particulares debido a las circunstancias de su rescate. En una de las escenas difundidas en redes sociales, comenta que Zeus es “malcriadito” y que prefiere comer en un plato, una preferencia llamativa atribuida a su pasado y a los cuidados diferenciados que ha requerido desde su llegada al entorno familiar.

Desde su llegada al nuevo hogar campestre, los hijos de Nicole Neumann han compartido su vida diaria con una amplia variedad de animales rescatados, lo que ha propiciado una convivencia e interacción constante. Las publicaciones de Nicole muestran cómo este entorno sirve como espacio de aprendizaje y acercamiento a la naturaleza para sus hijos, quienes participan en actividades diarias junto a los animales.

En el caso de Cruz, el menor de la familia, este vínculo se construye desde una edad temprana. Nicole ha resaltado la importancia de transmitirle el amor y respeto por los animales desde sus primeros meses de vida.

Entre otros animales, Nicole cuida de un rebaño de ovejas que suele pastar libremente frente a un pequeño lago ubicado en la propiedad. Además, perros, muchos de ellos rescatados en distintas etapas de la vida de Nicole. Los canes suelen acompañar a la familia desde el inicio mismo del día, participando, por ejemplo, en los desayunos o en momentos de juego con Cruz.

En la propiedad se pueden ver además cerdos, gallinas, patos, potrillos y otros caballos, todos desplazándose con libertad por el terreno. Esta presencia abre la posibilidad a diferentes experiencias sensoriales y de aprendizaje, tanto para los adultos como para los más pequeños, que tienen ocasión de interactuar y observar la conducta de diversas especies en un estado de semi libertad.