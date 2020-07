El titular de la ANSES en Formosa brindó detalles sobre el pago del IFE 3

Compartir

El titular de la UDAI Formosa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Ricardo Oviedo, brindó precisiones sobre el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 3, el cual en principio en la provincia abarcará a la totalidad de los beneficiarios que cobraron el IFE 2. No obstante, advirtió: “Siempre que en el momento de entrecruzamiento de información y la actualización de los datos que impactan en el sistema de la ANSES no se generen ningún tipo de incompatibilidad”.

De acuerdo a la información oficial dada a conocer por el Gobierno Nacional, a través de la ANSES se confirmó que el IFE 3 se comenzará con el cronograma de pago el próximo 10 de agosto en todo el país. La fecha coincide con el pago correspondiente a todos aquellos beneficiarios que tienen la Asignación Universal por Hijo.

“Por lo tanto atendiendo al cronograma de la AUH en forma paralela se irá pagando a estos beneficiarios el importe del IFE 3”, confirmó el responsable de ANSES en Formosa. Dicho cronograma se extendería hasta el 24 de agosto.

Posteriormente, se dará a conocer el cronograma para aquellos que tienen la Clave Bancaria Única (CBU) y luego para las personas que están en el sistema bancarizado, puntualizó, recordando que el pago del Ingreso Familiar de Emergencia creado por el Gobierno Nacional en el contexto de crisis económica por la pandemia de COVID-19, exige que la modalidad sea a través de la terminación del DNI un número por día, a los efectos de evitar las aglomeraciones de las personas.

Proceso de bancarización

Además, hizo notar el funcionario nacional que el Banco de Formosa en el pago del IFE 2 realizó un proceso de bancarización muy importante. “En ese marco, la entidad bancaria se encuentra trabajando activamente con esta cuestión porque a cada beneficiario que percibió por ventanilla el pago de los $10.000 se le hizo rellenar una planilla con la cual el objetivo fue dar de alta una cuenta bancaria gratuita a los efectos de poder asignar en esa cuenta ya los próximos pagos como es el caso del IFE 3”, explicó.

“Así que estamos esperando la comunicación oficial del Banco, que una vez finalizado con ese proceso y su vinculación con la ANSES, van a determinar el nuevo cronograma de pago”, pormenorizó Oviedo, estimando que si eventualmente hubiese beneficiarios que no fueron alcanzados con el proceso de bancarización se verá una manera para que puedan cobrar por ventanilla.

Asimismo, precisó que en Formosa hay entre 15 mil y 20 mil personas que percibieron el IFE a través de la CBU, quienes después del 24 de agosto y de acuerdo a un cronograma podrán contar con el beneficio en el tramo 3.

Consultas frecuentes

Por otro lado, el responsable de la UDAI de ANSES en Formosa fue consultado sobre diversas situaciones referidas a aquellos casos de beneficiarios que no percibieron el IFE 1 ni el IFE 2, a lo que respondió: “Habrá que ver si realmente están en condiciones de ser beneficiarios, si tienen el alta de la ANSES y a partir de conocer esa información, ver cuál es el motivo de porque no percibieron el beneficio”.

En cambio, explicó que existen situaciones donde hubo personas que tuvieron problemas para cobrar el IFE 1, pero que posteriormente solucionado el inconveniente cobraron en forma completa los $20.000.

En resumen, aseguró el funcionario que “en Formosa el total de la población que percibió el segundo pago del IFE está en condiciones de cobrar el IFE 3”. No obstante, aclaró: “Siempre y cuando que en el entrecruzamiento de información y actualización de los datos del sistema de la ANSES no se generen ningún tipo de incompatibilidad”.

Sobre situaciones de incompatibilidad, dijo: “Podría ser los casos por ejemplo de personas que fueron beneficiarios del IFE 1 y el IFE 2, pero ahora su situación laboral cambió, entonces no le correspondería percibir el tercer tramo”.

Y agregó: “También puede darse el caso de aquellas personas que cobraban la AUH, pero ahora su hijo ya cumplió los 18 años, automáticamente se baja el beneficio y también el Ingreso Familiar de Emergencia”.

La oficina en Clorinda

se encuentra cerrada

Respecto a la atención de la oficina de la ANSES en Clorinda, el ingeniero Ricardo Oviedo describió que ajustándose a las medidas dispuestas por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, que determinó que la localidad vuelva a la Fase 1 del aislamiento social, preventivo y obligatorio por las circunstancias epidemiológicas, se decidió cerrar las puertas de la delegación de la ANSES.

En ese marco, dijo que si bien no hay atención al público, “se continúa trabajando a puertas cerradas, donde los operadores de manera virtual responden las inquietudes de la gente”.