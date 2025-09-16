“El trabajador estatal tiene un rol importante en el Modelo Formoseño»

El licenciado en historia Faustino Duarte resaltó la importancia de los empleados públicos provinciales, quienes este 17 de septiembre celebran su día, subrayando el rol esencial que cumplen en la construcción de la comunidad formoseña.

“Los empleados públicos son el pilar que sostiene la vida cotidiana de la provincia.En cada gestion.Detrás de cada escuela abierta, de cada centro de salud funcionando, de cada obra que mejora la vida de los vecinos, está la labor silenciosa de mujeres y hombres que eligieron servir a su pueblo”, expresó Duarte.

Con un tono llano, señaló que en tiempos de ajuste y dificultades, el reconocimiento debe ser aún mayor: “El empleado público no trabaja para una planilla, trabaja para el rostro concreto de una madre que lleva a su hijo al hospital, para el estudiante que necesita su beca, para el jubilado que reclama atención. Ahí está la verdadera esencia del Estado presente”.

Duarte recordó que la historia de Formosa se forjó con trabajadores que pusieron su esfuerzo al servicio de la comunidad y destacó que esa vocación tiene continuidad en la actualidad: “El justicialismo siempre entendió que el Estado no es un privilegio, sino una herramienta de justicia social. Y esa herramienta cobra vida gracias al compromiso de nuestros empleados públicos, que día a día levantan la bandera de la solidaridad y del bien común”.

Finalmente, llamó a que este 17 de septiembre no sea solo una jornada de celebración, sino también de reafirmación de valores: “La lealtad, la vocación de servicio y la justicia social son los pilares que nos enseñó el peronismo. Que este día sea un homenaje sentido, pero también un compromiso renovado de todos con quienes sostienen la provincia con su trabajo diario”.