El trabajo conjunto de la Policía derivó en la detención de un arrebatador

Integrantes de las dependencias de la Unidad Regional Dos Pirané aprehendieron a un hombre y secuestraron una motocicleta de 110 cilindradas, utilizada por el malviviente para cometer delitos bajo la modalidad de “arrebato”.

Tras varias denuncias recibidas en la Comisaría Pirané, los efectivos de esa dependencia y de la brigada de investigaciones, Delegación del Departamento de Informaciones Policiales y Comando Radioeléctrico Operativo Policial de esa localidad montaron una amplia investigación, con la participación activa de la ciudadanía y los detalles brindados por los damnificados, trabajo que permitió identificar al arrebatador y la moto que utilizaba.

Con toda la información obtenida, detuvieron al sujeto cuando se desplazaba en el rodado por calles internas.

Luego los uniformados de la Delegación de Policía Científica documentaron la intervención y todo fue trasladado hasta la dependencia policial. Se notificó al detenido de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial.