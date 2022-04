El transporte de larga distancia cuenta con stock de gasoil y tienen buenas expectativas por Semana Santa

Compartir

La denominada «crisis del gasoil», que dejó sin servicio a miles de usuarios del transporte urbano en la ciudad este lunes, no influye en los servicios de larga distancia que cuentan con el stock suficiente y tienen gran expectativa en el movimiento turístico que puede dejar esta Semana Santa pese al difícil contexto económico. «Por ahora estamos recibiendo sin problemas», confirmó Guillermo Sosa, gerente de la empresa Puerto Tirol en Formosa, al Grupo de Medios TVO.

«Nosotros compramos combustible mayorista a granel y por ahora estamos recibiendo sin problemas, hay distribución, con la única diferencia que nosotros pagamos más caro que el estacionero porque ellos tienen unas bonificaciones y descuentos que a nosotros no nos hacen. Lo único que tenemos subsidiado es el flete, el combustible no, y por ahí se atrasa 24 o 48 horas el despacho, pero por cuestiones de logística nomás», explicó Sosa.

El stock suficiente para prestar el servicio con normalidad es más que importante para el movimiento de pasajeros que pueda registrarse en esta Semana Santa, por lo que desde la empresa tienen grandes expectativas, pese a una merma en la demanda en comparación con años anteriores.

“Para Semana Santa se está vendiendo pasaje, estamos con expectativas, aunque está dura la calle; nosotros para esta altura ya teníamos todo vendido, ya estábamos poniendo refuerzos y ahora, por ejemplo, para hoy (ayer miércoles) para Buenos Aires tenemos dos colectivos que no podemos completar», agregó al respecto.

La misma situación en relación a la venta de pasajes también se refleja en los destinos locales, que siguen sin una actualización en la tarifa y que cuentan con «disponibilidad para todos los horarios» pese a que muchos sectores de la sociedad ya no registran actividad este día. «Ya deberían estar todos los colectivos completos y sin embargo hay lugar en todos los horarios y a todos lados, no hay tanta disponibilidad para viajar, porque no es sólo viajar, esta la estadía y un montón de cosas más que suman», lamentó Sosa.

