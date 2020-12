El transporte de servicio de minibuses “cubre todos los corredores” de la provincia

Compartir

El titular de Transporte de la provincia Pablo Córdoba destacó que están funcionando con normalidad en cuanto a recorridos y trazas al interior los servicios de transporte puerta a puerta, cubriendo todos los corredores habilitados.

Teniendo en cuenta la proximidad de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo Córdoba, dio precisiones acerca de la actividad que había sido habilitada en octubre pasado por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, bajo estrictos protocolos y reglamentaciones justamente ante el contexto de emergencia por la pandemia.

Remarcó que el gobierno provincial autorizó el 23 de octubre todos los servicios de puerta a puerta, minibuses, regulares, en tanto que las empresas Godoy y Puerto Tirol no hicieron los trámites para su habilitación por una decisión unilateral, pese a que desde el gobierno se trabajó para la puesta en marcha de todos los protocolos de bioseguridad, registro único de pasajeros, etc.

En tal sentido, hizo notar que si bien en el caso puntual del transporte de minibuses puerta a puerta está funcionando con normalidad en este mes de diciembre, aclaró que “los pasajeros que necesiten utilizarlo deberán contar con el certificado de circulación que justifique su traslado”. Habida cuenta que únicamente está previsto dicho servicio para aquellos casos de fuerza mayor o trabajadores esenciales.

El doctor Córdoba comentó que en estos últimos días estuvo en contacto con algunos prestadores de los servicio de minibuses puerta a puerta, “quienes en estas fechas trabajan bastante bien”.

En consecuencia, tras la autorización de la actividad en octubre pasado, el funcionario precisó que “las empresas de minibuses están cumpliendo con todos los recorridos que tenían antes de la pandemia, que sin dudas vino a cambiar totalmente nuestra forma de vida. Por ende, se está cubriendo todas las trazas y corredores tanto de Norte a Sur y de Este a Oeste en todas las localidades o pueblos del interior provincial”.

En ese sentido, agregó que “hay diferentes horarios para los servicios de transportes de pasajeros”, y en este punto citó como ejemplo que “no es lo mismo un servicio hacia Ingeniero Juárez, que de Formosa a Tatané o Laishí, ya que son tramos cortos”.

Afirmó el funcionario que “no tienen una limitante de horarios” los minibuses, sino que aclaró que “los servicios están habilitados para aquellas personas que necesiten en casos de razones de fuerza mayor, cuestiones particulares o trabajadores esenciales”.

Registro Único de Transporte

Otro aspecto que el funcionario provincial consideró importante mencionar es la vigencia del sistema de Registro Único de Transporte (RUT), que fue creado por la Provincia “para contar con la trazabilidad de todos los pasajeros y donde desde la dirección de Transporte se controla no solo la capacidad máxima que tienen habilitada las unidades, ya que recuerden que se trabaja en estos momentos con una capacidad reducida con un 40% menos y hasta un 60% en cada una de las unidades en base a la ficha técnica para saber cuál era el cupo máximo de pasajeros”, detalló.

Y finalmente, reconoció que a raíz de la emergencia sanitaria este año será atípico ya que “ese gran número de jóvenes que viajaba por cuestiones de estudios de la ciudad de Formosa hacia el interior provincial no va a estar como años anteriores, donde era habitual las consultas por unidades de refuerzos o de venir a sacar los pasajes con anticipación para estas fechas. Eso no se está produciendo, teniendo en cuenta el cambio que hubo en las formas de estudios y la adaptación del sistema virtual”.

