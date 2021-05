El transporte urbano de pasajeros en estado de alerta tras la muerte de un chofer de Crucero

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el secretario general de la Unión de Conductores de la República Argentina – Formosa- (UCRA), Javier Oviedo confirmó que se encuentran en estado de alerta tras la muerte de un trabajador por coronavirus; insistió en el pedido de vacuna para los choferes que de no ser escuchado motivará a un paro en el servicio y además alertó por el gran número de contagios en el sector.

“Los casos de covid-19 positivos están aumentando en el transporte público de pasajeros más precisamente en el plantel de choferes, de seguir así y al no ver resultado con el pedido de la vacuna se paralizará el servicio antes que siga avanzando, recordemos que con un chófer infectado se contagia todo el pasaje y la circulación es constante”, comenzó diciendo el mismo.

Seguidamente alertó que mañana reiterarán el pedido de vacunación y de no haber respuestas favorables “lamentablemente tendremos que tomar algunas medidas”.

Agregó Oviedo que la situación es muy preocupante porque los trabajadores al volante circulan todo el día en la ciudad en todo momento y “todos los días se registran un caso o dos”.

Por otro lado, en horas de la tarde de ayer, el gremialista informó que lamentablemente un chofer de 45 años falleció a causa del virus y dejó en claro que “a partir de ahora nos declaramos en estado de alerta ante la falta de respuesta por las vacunas para los choferes como trabajadores esenciales”.

