El transporte volvería luego de las vacaciones de invierno y ya hay consultas en boleterías de la ETOF

Ante los rumores de que el transporte de larga distancia volvería a funcionar de manera gradual en Formosa tras las vacaciones de invierno, ya empezaron a haber consultas de pasajes en las diferentes boleterías que hay en la Estación Terminal de Ómnibus de Formosa que está sin operar desde marzo del 2020.

En ese sentido, la empleada de boletería de una compañía, en diálogo con el Grupo de Medios TVO explicó que se van haciendo arreglos en el lugar con el fin de preparar el posible regreso.

“Hay más movimiento que antes, por lo menos se está volviendo a consultar más el tema de los viajes, la gente viene y pregunta de dónde salen los coches, cómo salen, cuándo volverían, todavía no hay nada confirmado, pero al parecer después de las vacaciones volverían de a poco los movimientos de los micros con ingreso y salida desde la provincia”, dijo.

“Esta es una información extraoficial, por ahora no hay nada confirmado, se está hablando, se está moviendo un poco más, hay más gente en la boletería, no en todos los horarios, pero sí en los horarios para las consultas y para venta de pasajes”, expresó.

Reconoció que por el momento “se están vendiendo pocos pasajes, todavía hay poco movimiento porque la gente que tiene que viajar por alguna razón en especial viene, pero nada más, hace un par de meses cuando comenzaron las clases sí se movía más, nosotros por lo menos vendíamos boletos con salidas a Córdoba y Buenos Aires, pero ahora está muy quieto”.

Asimismo dijo que los pasajes no han tenido mucha variación de precios, “a Córdoba está 5100 pesos desde Resistencia y a Buenos Aires está 4900 pesos, los pasajes salen desde Resistencia con días específicos, no todos los días, el de Córdoba por ahí tiene más movimiento porque hace Rosario, Santa Fe y Córdoba y después tenemos Misiones que también tiene sus días, el de Buenos Aires sí trabaja muy limitado”.

“La gente viaja pero lo justo y necesario”, dijo y aclaró que “los colectivos de nuestra empresa funcionan con una ocupación del 60% nada más, las demás no se pueden vender por el tema del protocolo, distanciamiento, igual las unidades están equipadas con todo lo que son las medidas sanitarias”.

“Por ahora en Formosa no nos informaron nada, ni siquiera está habilitado por sistema el regreso desde Buenos Aires, sí se puede ir pero todavía no se está pudiendo volver con nuestra empresa al menos. La gente nos consulta mucho sobre si brindamos ese servicio, pero en el caso de nuestra empresa no lo hace, sí hay otras compañías que le dan una combinación con algún nremis o alguna empresa conocida, pero no es nada oficial esas combinaciones, la gente va por sus medios hasta la terminal de Resistencia”, finalizó.

