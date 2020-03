«El triunfo con Platense valió doble porque era un rival directo y de visitante»

Compartir

El alero de La Unión de Formosa, Facundo Giorgi, dialogó con Pick&Roll tras la enorme victoria en cancha de Ferro ante Platense. Comentó del juego, el plantel, el partido a puertas cerradas, ganar de visitante y el parate de la Liga momentáneamente.

Con 19 puntos, 7 rebotes y 3 tapas Facundo Giorgi fue la figura de La Unión de Formosa en el triunfo como visitante frente a Platense 92 a 89 en un gimnasio Héctor Etchart de Ferro vacío por el coronavirus, medida que adoptó la organización de la Liga Nacional (LNB) que, al mismo tiempo, analiza seguir o no con el fixture programado.

El interno fue uno de los dos recambios que utilizó Daniel Cano y le dio sus frutos, sobre todo para sostener a los internos rivales y darle descanso a Torin Francis. Pos victoria, dialogó con con Pick&Roll y dejó en claro que fue un “triunfo importante” porque su rival está “en las mismas condiciones” que ellos en la “tabla de posiciones”. Y, sobre jugar sin público, señaló: “Es la primera vez que me toca y se entiende por las medidas extremas”.

-Se llevaron, en un contexto raro, un triunfo importante…

-Importante por el rival, que está en las mismas condiciones que nosotros en la tabla, porque no costó todo el año ganar, no fuimos un buen equipo de visitante y por eso vale doble este triunfo, nos pone muy contento. Gran parte del partido jugamos muy bien, por momentos ellos con intensidad y energía nos complicaron pero supimos cerrar el partido y contentos.

-¿Por qué les cuesta tanto ganar de visitante?

-Creo que consistencia y regularidad. Hoy (por el jueves) jugamos por momentos muy bien pero también tuvimos baches que tenemos que resolverlos. Es algo que estamos trabajando y los últimos partidos los pudimos mejorar, pero no alcanzó. Por suerte hoy se dio el triunfo.

¿La falta de jugadores por lesión los obliga a todos a dar un poquito más?

-Sí, es un problema no sólo nuestro sino que en toda la liga los equipos están sufriendo lesiones, se ven equipos cortos por momentos. El carácter del equipo, todos jugaron minutos importantes, muchos tuvimos que hacer en otros puestos pero lo importante es que se consiguió el triunfo.

-¿Qué tienen que mejorar para ganar y subir en la tabla de posiciones?

-Consistencia y regularidad, sobre todo en defensa. Por momentos defendemos muy bien pero en otros nos convierte fácil. En ataque ser un poco más inteligente en la toma de decisiones porque nos cuesta tener buena lectura. Hoy se ganó y siempre es más fácil trabajar cuando se gana que cuando se pierde.

-¿Habías jugado a puertas cerradas alguna vez?

No, la verdad que no. Es la primera vez que me toca y se entiende por las medidas extremas. Ahora a esperar de cómo se resolverá en los próximos días, seguramente se irán a cancelar los partidos porque es un tema delicado. A la espera de la decisión de la gente de la liga.

¿Crees que lo mejor es parar?

-Creo que sí. En otros países se siguió jugando a puertas cerradas y hubo gente y jugadores infectados. No soy médico, soy jugador, pero me parece que hay que tomar el ejemplo de las cosas que se hicieron bien y mal en otros lugares y tratar de tomar las mejores decisiones. Si hay algo que no se negocia es la salud y tiene que estar en primer lugar.

-¿Cómo conviven como grupo con esta situación?

-Con los recaudos que uno ve en la televisión, lo que nos dicen los médicos nuestros de lavarse las manos y no compartir el mate que por ahí es algo cotidiano nuestro. Se toman los recaudos que uno ve, lo tomamos con conciencia, sin miedo pero con el respeto que se merece la pandemia. Tranquilo pero con respeto, con precauciones obvias que hay que tomar.