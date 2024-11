El triunfo de Trump: la esperada ayuda por los fondos del FMI

El impacto del triunfo de Trump en Argentina: entre la esperada ayuda por los fondos del FMI y el ruido por el atraso cambiario Javier Milei y Donald Trump, en la imagen que subió el libertario al felicitar al magnate por las elecciones en los Estados Unidos. Los votos de los estadounidenses consagraron a Donald Trump como futuro presidente de los Estados Unidos y el voto de los mercados se está haciendo sentir desde las primeras horas de este miércoles. Fuertes subas en los futuros de la bolsa de Nueva York, una mejora que también llega al dólar estadounidense, que muestra un fortalecimiento frente al resto de las monedas.

Y aquí lo importante para Argentina. Porque el fortalecimiento del dólar se refleja en la inversa, como una devaluación de monedas que le importan a la Argentina, con el real brasileño a la cabeza. En Brasil el dólar ya está cotizando a cerca de 6 reales, un nivel que no se veía desde hace cinco años. En la práctica, esto quiere decir que los productos brasileños son hoy más competitivos que los Argentinos, o en otras palabras, que las exportaciones argentinas pierden competitividad y eso se puede sentir en la balanza comercial bilateral, que este año viene siendo favorable a la Argentina.

Desde ya, la devaluación del real -también está sufriendo mucho el peso mexicano- hará recrudecer el debate por el supuesto, o no, atraso cambiario del peso. O lo que es lo mismo, si no está demasiado barato el dólar para los argentinos.

Acá el Gobierno se aferra al crawling peg que permite una devaluación del tipo de cambio oficial del 2% mensual y ya se está hablando de que bajaría al 1% en cuestión de semanas. Las presiones para que el dólar -a juicio de los críticos del Gobierno- no esté tan “barato” van a crecer. Y eso mismo agranda el interrogante de qué puede pasar con el dólar el día que se decida eliminar el cepo cambiario. Si los reparos oficiales para soltar amarras eran hasta ayer todavía bastante grandes, hoy tal vez sean mayores.

Pero los mercados también están votando en otra dimensión. Los bonos de la deuda argentina están subiendo con fuerza en las primeras horas de este miércoles por lo que el riesgo país debería descender sensiblemente cuando arranque el mercado formal, y volver a perforar el piso de los 900 puntos que logró, por unas horas, concretar la semana pasada. Esa baja del riesgo país es positiva para el Gobierno, porque pone al país más cerca de volver a los mercados de deuda voluntaria y así poder refinanciar los vencimientos del año que viene, aunque Luis Caputo dijo que ya tiene los fondos para hacer frente a dichos pagos.

Pero también es importante, quizás más, para las empresas privadas, que van a poder conseguir fondos a tasas más baratas para financiar sus propias deudas o encarar nuevas inversiones.

Y finalmente, el triunfo de Trump va a dar la oportunidad de chequear en la realidad eso que se vino hablando hasta ahora. Que el futuro presidente de Estados Unidos dará el empujón necesario al directorio del Fondo Monetario Internacional para que le otorgue a la Argentina los miles de millones de dólares necesarios para levantar antes el cepo.

Es una película que recién empieza. Pero seguro que en Casa de Gobierno el presidente Javier Milei y su gabinete hoy están de festejo.