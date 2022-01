El trueque de delanteros que analizan Barcelona y Manchester United

Compartir

El Barcelona se ha mostrado muy activo en el final de 2021 al haber cerrado contrataciones como la del español Ferrán Torres y el brasileño Dani Alves, como parte de un proceso de reestructuración de plantel llevado adelante por la actual dirigencia y vinculada a la llegada de Xavi Hernández al puesto de entrenador. Al mismo tiempo, el Manchester United busca darle salida a algunos futbolistas cuyo rodaje es escaso en el equipo y por eso hay intereses de ambos conjuntos que parecen confluir en un acuerdo que podría dejar satisfechos a todos.

El cuadro catalán intentó en diciembre renovarle el vínculo a Ousmane Dembélé, cuyo contrato culmina en junio de este año, pero las pretensiones económicas del extremo francés parecen ser inviables para la dirigencia culé, que entiende que no hay razones para aumentar su salario. De esta manera, el futbolista podría marcharse libre a mitad de 2022 y por eso varios portales españoles revelaron este fin de semana que desde la cúpula del Camp Nou barajan venderlo de inmediato.

El problema, claro está, es que no hay demasiados clubes interesados en invertir por un futbolista cuyo pase será a coste cero en algunos meses, y en caso de que así fuese, las ofertas serían muy bajas. Es así que lo ideal para el Barcelona sería encontrar a un club que esté dispuesto a hacer un intercambio por Dembélé con otro futbolista que pueda funcionar en el esquema planteado por Xavi.

Allí aparece el Manchester United y Anthony Martial. El delantero de 26 años ha jugado apenas 10 partidos en esta temporada y no es tenido en cuenta por el técnico Ralf Rangnick. Según el diario ARA, el Barcelona le propondría entonces al elenco británico realizar un trueque entre ambos atacantes.

Martial, de 26 años, supo destacarse en los Red Devils pero ha perdido su puesto esta temporada y por eso pidió a la dirigencia que lo vendan cuanto antes para volver a ganar ritmo y, por qué no, luchar por un lugar en la nómina de la selección de Francia para el Mundial de Qatar que comenzará en noviembre. El galo es también pretendido por el Sevilla, que -según adelantó el periodista Fabrizio Romano- podría quedarse con él si abona 2 millones de euros y paga su salario completo hasta final de la temporada actual.

Por el momento, el trueque entre Dembélé y y Martial es apenas un opción que se estaría barajando entre ambas instituciones, sobre todo porque el Manchester United debe primero analizar si El Mosquito, es un futbolista que se adecúe a lo que buscan. Además, de haber una aceptación, deberían ser los propios futbolistas los que decidan si la oferta les es tentadora.

