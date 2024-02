El try que es candidato al mejor en la historia del rugby

Una jugada durante uno de los partidos más atractivos del Top 14 en Francia se hizo viral entre los fanáticos del rugby. El jugador Peniasi Dakuwaqa, nacido en Fiji, corrió más de 100 metros desde su in goal hasta el lugar de anotación del equipo rival y convirtió lo que para muchos se convirtió en el mejor try individual de todos los tiempos.

Corría el minuto 66 del encuentro entre el Stade Frances y Racing 92 válido por la jornada 16 del uno de los campeonatos más relevantes del rugby en el mundo cuando el fijiano, a quien apodan “The Flash” por su gran velocidad, tomó la pelota y entró a toda velocidad en su campo. Tras evitar un tackle de un jugador rival (Wenceslas Lauret), superó los palos y comenzó una corrida que no pudo ser detenida por nadie.

Es más, en el camino realizó un autopase para dejar en el camino a un contrincante que estaba siendo asistido por los médicos. De esta forma, y tras completar más de 100 metros en su intento, Dakuwaqa consiguió el try, su quinto en lo que va del Top 14, y sumó puntos clave para el triunfo del Stade Frances ante el Racing 92 por 27-11 como visitante.

La victoria con el fijiano como figura le permitió al conjunto de París conseguir su cuarto triunfo consecutivo en el torneo de rugby francés, lo que le permitió mantener su ventaja de cuatro puntos -suma 50 unidades- sobre Toulouse y seis respecto de Castres en la cima de la clasificación de los 14 mejores del torneo en unos de los países con mayor tradición en Europa.

Tras la impactante jugada del fijiano, uno de los primeros en reaccionar fue su compañero de equipo Brad Weber. El integrante de los All Blacks, el seleccionado neozelandés de rugby, no tuvo más que elogios para con Peniasi . “He visto bastantes tries en mi carrera. Pero nunca había visto una hazaña individual así. Fue un placer ver a ‘Flash’ hacerlo en vivo. Da la impresión de que la gente rápida… no lo es cuando lo ves”, citó el integrante del Stade Frances.

¿Quién es Dakuwaqa? Nacido el 9 de septiembre de 1997, desembarcó en el club parisino en 2022 tras su paso por el Tupapa Maraerenga Panthers, del rugby en las Islas Cook. Mide 1.86 metros y pesa 96 kilogramos. Según indicó el diario deportivo L’Equipe, el fijiano tardó unos 19 segundos en completar el recorrido desde que tomó la ovalada hasta que logró la anotación.

“Ya he marcado intentos así”, dijo la figura del partido para el Stade Frances. “Pero ffue hace mucho tiempo. Vi un gran espacio, conservé el balón y corrí”, dijo el jugador que muchos también apodan “Bip-Bip”, en relación al personaje del Correcaminos en el dibujo animado que también tiene como protagonista al Coyote.

“Peni produjo varios destellos en este partido, ¡incluido uno que todos los que juegan al rugby soñaban con marcar! felicitó al director deportivo. Fue fenomenal verlo, la pareja perfecta para él”, comentó Laurent Labit, otro de sus compañeros que celebró la victoria y un try para la historia.