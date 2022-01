El Tucu López quiere tener un hijo con Sabrina Rojas: «Lo estamos charlando»

Compartir

Linkedin Print

Luis El Tucu López y Sabrina Rojas son una de las parejas más activas de la actualidad y cada vez que pueden demuestran su buena química. Tanto, que por estos días se encuentran al frente del ciclo Emparejados (América), en donde también se trasluce su buen momento amoroso.

Al mismo tiempo, López manifestó sus deseos de ser padre y siente que está cerca de llegar a ese punto en la relación para dar ese paso próximamente. “Tengo 41, no soy papá, pero tengo afortunadamente muy buen feeling con las criaturas”, dijo en el programa Es por ahí (América), el cuál está conduciendo junto a Julieta Prandi en reemplazo de Guillermo Andino y Soledad Fandiño durante sus vacaciones.

“¿Pero te gustaría ser papá? ¿Lo tienen hablado con Sabri a eso?”, lo interrumpió el panelista Guido Záffora. Y con sinceridad, el locutor y actor respondió: “Me encantaría ser papá, lo vamos charlando, de a poquito, sí”. “Soy el típico que en un casamiento y están todos bailando y yo estoy jugando con los pibes. Voy a una pileta y te revoleo la criatura para acá, para allá”, se definió López durante su conducción en el programa matutino.

Asimismo, también hizo un recuento sincero de cuáles son las ventajas y desventajas de que alguien forme pareja con él: “El 99% del tiempo tengo buen humor. Intento aún con las boludeces más grandes hacerte reír. Hablando mal soy muy desordenado, no tengo la capacidad de poder ordenar solo pero si me decís: ‘Mirá este bardo’, vamos con todo”, dijo el actor de Sex.

“No los conozco a los chicos todavía. Estamos hablando para conocerlos, en algún momento va a suceder”, había dicho el Tucu en octubre pasado, cuando fue consultado sobre el vínculo con los hijos de Sabrina Rojas y Luciano Castro. En ese momento, la relación entre ellos era muy reciente. Pero poco tiempo después, la actriz se encargó de que su novio y sus hijos se vieran. Todo fluyó de manera normal, tal como ellos esperaban.

Actualmente, la relación es tan buena que el Tucu los invitó a su casa, la misma a la que se mudó con la ayuda de Sabrina Rojas, quien le buscó nuevo hogar, y también aportó en la decoración. Allí disfrutaron de una entretenida tarde de juegos. Cuando regresaron con su madre, los niños decidieron escribirle una carta de agradecimiento. Y fue el propio conductor de Es por ahí Verano -junto a Julieta Prandi, por América-, el que la compartió en sus redes sociales.

“Gracias, Tucu por invitarnos a tu casa, por cuidarnos y por ser tan divertido. ¡Te queremos mucho!”, se lee en el mensaje que escribieron de puño y letra los niños, y que lleva la firma de “Espe, Fausto y Sabri”. López le tomó una foto y la publicó en su Instagram -red social en la que tiene medio millón de seguidores- junto al emoji de un corazón.

Semanas después de haber dicho que pronto conocería a Fausto y Esperanza, el conductor de Emparejados -junto con su novia, Sabrina Rojas, los domingos por América- había publicado por primera vez una foto de una jornada que disfrutó junto a los niños. En aquella imagen -posteada en noviembre pasado-, se veía a los cuatro con trajes acordes para jugar con pintura y aerosol. “Este equipo”, escribió el actor y agregó un corazón junto a la postal que cosechó más de 20 mil “me gusta”.

Compartir

Linkedin Print