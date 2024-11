«El único fin que persigue esta Reforma Constitucional es electoral»

La diputada provincial por la Unión Cívica Radical Agostina Villaggi visitó el piso de Expres en Radio en donde habló acerca del proyecto para reformar la Constitución de la provincia que fue aprobado hace semanas y aseveró que el único fin que persigue dicha maniobra es electoral. Al mismo tiempo que indicó que la Corte tiene entre sus manos un fallo adverso para Insfrán.

Villaggi comenzó diciendo: “naturalmente que van pasando los días y vas como asimilando el suceso de la convocatoria a la reforma de la Constitución, pero hay que decir que cuando entró la convocatoria el martes (días en que los bloques se reúnen en comisión) antes de que se trate en el Recinto estuvimos en shock porque no hubo ninguna versión al respecto”.

“De igual manera tenemos que decir que sabíamos que indefectiblemente que la reforma a la Constitución se iba a dar porque entendíamos que el fallo de la Corte Suprema que puede salir iba a ordenar que se haga esto, entonces o lo hacía Gildo (Insfrán) o lo hacía la Corte, este era el paso necesario”, amplió.

Asimismo, explicó “pensamos que esta es su estrategia frente a un posible fallo de la Corte, entiendo que Gildo (Insfrán) al estar tantos años en el poder, no le debe gustar las derrotas, debe ser muy difícil porque tiene el manejo de absolutamente todo y de ganar las elecciones como gana, un fallo adverso de la Corte debe ser muy fuerte para una persona que se cree superpoderoso y autoridad máxima”.

Ahondó diciendo que para saber cómo quedarán las presentaciones que han realizado para pedir la nulidad de la reelección indefinida en la provincia, “hay que ver cómo se modifica la Constitución y si la misma se da antes del fallo de la Corte. Sabemos que el 19 de noviembre hasta las 9 horas la provincia tiene plazo para contestar a partir de ahí ya la justicia quedaría habilitada para dar un fallo, pero supongamos que la reforma constitucional sale antes, muchos dicen que lo presentado por nosotros quedaría abstracto, pero, si pasara que la justicia no se expide, que Insfrán lleva adelante esta maniobra y que se modifican los famosos artículos de la reelección indefinida decimos que, porque han habido antecedentes, si es que no hay nuevos items que digan lo contrario, con una nueva constitucion Gildo Insfrán quedará habilitado para volver a presentarse a elecciones porque se jura con una nueva Carta Magna”.

“Pensamos que esto es lo que va a pasar porque Gildo (Infrán) ha demostrado todos estos años que no es un Repúblicano y que lo único que le interesa es aferrarse al poder y no quiere que le marquen la cancha. Pensamos que si hace esto, se está equivocando, porque la Corte entiende que ya cumplió y que habilitarlo a un nuevo mandato sería burlar el artículo 5 de la Constitución Nacional”, añadió.

“La Corte ha suspendido a personas para que se presenten y vaya por una nueva reelección en sus cargos, porque entendía que un mandato más de esa persona era vulnerar la alternancia en el cargo”, indicó.

“Si existe una cláusula de limitación para él y los intendentes que es lo que nosotros venimos planteando hace mucho tiempo”, se explayó.

En cuanto a porqué votaron en contra del pedido de reforma de la constitución, señaló “el proceso de reforma hay que trabajarlo con mucha responsabilidad porque es nuestro contrato social y es lo que nos garantiza tener derechos y también nos da obligaciones, pero es muy importante para el formoseño y cuando va a reforma eso necesita cierto cierto consenso, entendemos que el diálogo entre la oposición y el oficialismo en determinados puntos es bueno porque hay que buscar puntos en común para mejorar o garantizar aún más los derechos, cosa que en Formosa no existió porque de repente un martes nos presentan el proyecto en la reunión de comisión y ni siquiera nos han permitido en ese momento de debate preguntar cuáles eran los artículos que se iban a modificar y nos dijeron que se podía modificar cualquiera, algo que no se puede hacer porque el artículo 1 de la Constitución Provincial que establece el Sistema Repúblicano de Gobierno y el Estado Democrático no se puede modificar, no se puede establecer una monarquía”.

Explicó que “de igual manera este llamado a reforma es inconstitucional porque la Constitución Provincial en uno de sus apartados dice que hay que especificar cuáles van a hacer los artículos a modificar y ellos aducen que decir que se van a modificar del 1 al 189 ya se está especificando, pero en la realidad de los hechos si uno quiere hacer una modificación responsable y seria y si le interesan los derechos de los formoseños deberían cumplir”.

“El único fin que persigue esta reforma constitucional es electoral y obviamente que tienen que inventar un relato alrededor de esto para poder vender esta reforma que están impulsado y no se postula con la Constitución así como está porque estamos convencidos que de la Corte tiene en sus manos un fallo adverso para Insfrán y esto lo vemos por los movimientos que tuvieron los expedientes en relación al mismo tema”, cerró.