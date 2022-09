El US Olpen tendrá tres semifinales debutantes

Compartir

Hay datos estadísticos que sorprenden, siempre sorprenden en el «mundo tenis». Sobretodo en una época plagada de hitos marcados en la historia grande gracias al Big3.

Con el triunfo de Karen Khachanov sobre Nick Kyrgios en el US Open, el Grand Slam neoyorquino será el primero desde Roland Garros 2005 (con Rafael Nadal, Nikolay Davydenko y Mariano Puerta) en el que haya tres jugadores que disputen por primera vez en su carrera unas semifinales de un Major.

Y es que Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Frances Tiafoe y Andrey Rublev no saben lo que es disputar la penúltima ronda de un torneo grande. Con lo cual dos de ellos lo sabrán, en unos días, cuando salgan en el poster junto Khachanov en el trío de debutantes.

Kyrgios destrozó dos raquetas

Nick Kyrgios se despidió del US Open tras caer ante el ruso Karen Khachanov en los cuartos de final por 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3) y 6-4. Sin embargo, fiel a su estilo, el australiano volvió a convertirse en el protagonista de un episodio cuestionable antes de abandonar el Arthur Ashe Stadium.

Tras saludar formalmente al ganador en la red, y posteriormente al juez de silla, el Bad Boy del circuito no pudo ocultar la rabia que sentía por quedar eliminado del último Grand Slam del año.

En las imágenes, grabadas por algunos espectadores desde distintos ángulos se pudo ver el momento en el que el tenista destrozó su raqueta golpeándola contra la superficie hasta en cuatro oportunidades.

Sin embargo, el ataque de furia continuó. Al no quedar satisfecho con la rotura de la primera raqueta, tomó una segunda de su bolso y la quebró de un solo golpe, mientras su rival saludaba al público con el brazo en alto.

Cabe mencionar que durante el juego, el de Canberra también lanzó su raqueta contra el suelo por la frustración y recibió una advertencia del juez por lanzar una botella a la pista durante la pausa previa al comienzo del cuarto set.

“Honestamente, ya no me interesan los demás torneos. Siento que, ahora que he tenido éxito en un ‘grande’, los demás torneos no tienen valor”, consideró en la rueda de prensa posterior a su derrota frente a Khachanov en los cuartos de final.

