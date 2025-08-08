El US Open entregará el mayor premio económico de la historia del tenis

El último Grand Slam del año, que comenzará el 24 de este mes, entregará 90 millones de dólares en total y cada campeón individual embolsará un cheque de US$ 5.000.000.

El US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada tenística, hizo un anuncio de alto impacto. En la próxima edición, cuyo main draw comenzará el 24 de este mes, entregará el mayor premio económico de la historia del tenis, siendo el primer evento del deporte de las raquetas en alcanzar los 90 millones de dólares en compensación total para jugadores, superando en un 20% los US$ 75 millones de 2024, la que ya había sido bolsa más importante.

Los campeones individuales masculinos y femeninos del Abierto de los Estados Unidos ganarán cinco millones de dólares cada uno, es decir un 39% más que los 3,6 millones de dólares que embolsaron el año pasado (el italiano Jannik Sinner y la bielorrusa Aryna Sabalenka), lo que representa el premio más grande en este deporte.

Los aumentos en Flushing Meadows no son casuales: se producen en un momento en que los principales jugadores están en conversaciones con las autoridades de los cuatro Grand Slams para intentar recibir un mayor porcentaje de ingresos económicos. Novak Djokovic, Coco Gauff, Sabalenka y Sinner estuvieron entre los veinte jugadores que firmaron una carta enviada a los directores de los cuatro majors en marzo pasado, solicitando más premios y mayor participación en lo que llamaron “decisiones que nos afectan directamente”.

En Wimbledon, el último grande que finalizó el mes pasado, los premios aumentaron un 7%, hasta aproximadamente 73 millones de dólares al tipo de cambio vigente cuando el All England Club anunció los pagos a sus jugadores. Los campeones de individuales (Sinner y la polaca Iga Swiatek) recibieron unos cuatro millones de dólares cada uno.

El US Open realizará aumentos porcentuales en las distintas rondas de todas las categorías del certamen. Además del aumento para los campeones, los finalistas recibirán 2,5 millones de dólares, un aumento del 39%; los semifinalistas, 1,26 millones de dólares, 26% más; los cuartofinalistas, US$ 660.000, un aumento del 25%; y los competidores de los octavos de final, US$ 400.000, 23% extra.

Por disputar la primera ronda del cuadro principal (en hombres y mujeres), cada tenista se asegurará un premio de US$ 110.000.

Las bolsas de premios de los dobles masculinos y femeninos también tendrán un aumento, en este caso del 23%. En tanto que, los premios de las etapas clasificatorias masculinas y femeninas aumentarán a una “cifra récord” de ocho millones de dólares, un 10% más.