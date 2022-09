El vacunatorio del Galpón C se trasladó al Departamento de Inmunizaciones

Compartir

Los cambios que se están dando con los vacunatorios se debe “al buen estatus sanitario que tiene la provincia respecto al COVID-19”.

La doctora Claudia Ramírez, responsable de los vacunatorios contra el COVID 19, informó que ya no están realizando inoculaciones en el Galpón C del Paseo Costanero “Vuelta Fermoza”.

En ese contexto, consideró que “el estatus sanitario en la provincia de Formosa es muy bueno”, lo que permite regresar las actividades “que teníamos anteriormente, como está pasando en todo el país”.

“Por eso es que, en este momento, ya no estamos en el Galpón C, que continuará con las actividades que tenían anteriormente”, explicó.

En esa línea, explicó que las inoculaciones que se hacían en ese espacio, se llevarán a cabo en el Departamento de Inmunizaciones situado en Santa Fe 1.245, detallando que allí se aplicarán las dosis correspondientes contra el COVID-19, y las vacunas de calendario.

A su vez, puntualizó que estarán atendiendo de lunes a sábado de 8 a 20 horas; y confirmó que seguirán vacunando en los centros de salud, tanto en la ciudad capitalina como en el interior provincial.

Importancia de vacunarse

Antes de finalizar, Ramírez instó a la ciudadanía a concurrir a los lugares habilitados para iniciar o completar su calendario de vacunación contra el coronavirus, asegurando que “es sumamente importante tener todas las vacunas”.

Y, aseguró, que cuentan con la cantidad necesaria de vacunas para cubrir todas las demandas.

