El verano formoseño se vive en el Parque Acuático «17 de Octubre»

El atractivo turístico, enclavado en el corazón de la zona norte de la ciudad, atrae por día a miles de personas que buscan refrescarse y pasar una tarde de esparcimiento junto a su familia.

El Parque está abierto de miércoles a domingo, desde las 15,30 horas y hasta las 20 como “pileta libre”, con acceso gratuito para grandes y chicos,.

Un dato no menor es que se permite el ingreso de las familias conservadoras con refrescos y comidas.

En la primera parte del enorme complejo, se ubican las piletas y toboganes para niños de corta edad, mientras que en la zona más nueva, la pileta que genera olas en forma artificial y los toboganes de gran altura, que concitan la atención de niños, pero también de grandes que no quieren perderse esta aventura.

Circundando las piletas hay sombráculos con sillas y silletas que las familias pueden utilizar, pero siempre es recomendable llevar las propias, para mayor comodidad.

Un párrafo aparte es la limpieza del lugar, con sanitarios para niños, niñas y adultos impecables, que cuentan con personal en forma constante, como también el servicio de guardavidas en cada una de las piscinas, con profesionales atentos a los niños y su cuidado.

El recurso humano se completa además con el personal del Parque que da la bienvenida a los visitantes y se ubica en cada sector, como también personal policial que brinda el servicio de seguridad tanto fuera, como dentro del complejo.

Además, el lugar cuenta con una ambulancia del SIPEC con profesionales prestos para concurrir ante cualquier eventual emergencia.

Se trata de una experiencia recreativa que suma adeptos cada día, ya que familias enteras y grupos de amigos llegan al Parque Acuático para pasar la tarde.

Una recorrida por el lugar permitió además observar no sólo la presencia de formoseños, sino de turistas de paso por Formosa, o visitando a familiares, realmente admirados por la posibilidad de acceder a un complejo de estas características, en forma totalmente gratuita.

Colonia

Por la mañana se realiza en el “17 de Octubre” la tradicional colonia de vacaciones organizada por el gobierno provincial, que le da la oportunidad a niños y niñas de todos los barrios, de compartir una semana de juegos, recreación y pileta, con transporte y refrigerios, incluidos.

En ese marco, se desarrolla el tercer módulo de esta propuesta gubernamental, con niños de los barrios Eva Perón, La Maroma, Stella Maris, El Palomar, 7 de Mayo, República Argentina, Municipal y La Esperanza.

Así, la profesora María Pereyra, coordinadora de la Colonia señaló que se trata de colonos de 6 a 12 años, quienes reciben atención desde su llegada al Parque, brindándoles todas las comodidades necesarias.

De martes a viernes

“Estamos de martes a viernes a partir de las 7,30 horas a 11,30 horas. Les brindamos desayuno, revisión médica y odontológico. Luego, las distintas actividades que los profesores de educación física para que los niños participen” comentó.

Indicó que el equipo de profesores está conformado por cinco docentes para colonia libre, al que se suman profesores y guardavidas, tanto para el complejo 1 y el complejo 2.

“Es un parque muy grande, es un espacio que realmente lo disfrutan tanto las familias, como los niños que vienen a recrearse día a día. También vienen por la tarde a disfrutar del complejo, con la pileta libre” agregó la docente.

Pereyra subrayó que el acceso tanto a la colonia, como a la pileta es libre y gratuito. “La gente que viene de otros lugares, se sorprende con esto, porque nos comentan que en otros parques acuáticos se paga una entrada muy cara. Acá lo tenemos gratuito y por eso se está disfrutando tanto” resaltó.

“Pueden venir con su reposera, su heladerita, traer su comida, disfrutar de un rato en familia” cerró.