El verdadero motivo del distanciamiento entre Lali Espósito y la China Suárez

El Wandagate continúa escribiendo nuevos capítulos en el mundo del espectáculo argentino. Desde que el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez estalló a fines de 2021, la trama no ha hecho más que incorporar nuevos protagonistas y extenderse en el tiempo con idas y vueltas que mantienen cautivos a los seguidores del drama. Ninguna de las figuras centrales está dispuesta a dar el brazo a torcer y, en este clima de enfrentamientos y alianzas cambiantes, el nombre de Lali Espósito sonó con fuerza en los últimos días luego de un gesto muy concreto en redes sociales y rumores sobre un supuesto distanciamiento con la China, su excompañera en las ficciones de Cris Morena.

El detonante de este nuevo episodio fue dado a conocer por Yanina Latorre, quien no tardó en instalar el tema en su cuenta de Instagram con una explicación picante. Según la panelista de LAM (América), el último enfrentamiento entre Lali y la China tuvo como disparador una foto donde la cantante pop aparece muy sonriente y cercana a Wanda . Latorre mostró la imagen y acompañó con una descripción polémica: “Esta fotito fue la última pelea. Lali la reposteó y la nipona se ofendió”. La reacción de Suárez, según la periodista, fue inmediata. Molesta con la actitud de su excolega, le habría hecho un fuerte reproche, desatando así una discusión que sumó tensión a una relación que venía mostrando señales de enfriamiento.

Lejos de quedarse solo en esa anécdota, Latorre fue por más y profundizó en la supuesta pelea con un mensaje aún más contundente: “La nipona se lo reprochó. Lalita dijo: ‘te banqué cuando arrancó el Wandagate, te reposteé tu tema cuando te lanzaste a cantar ¿y ahora me venís con esto? Andá a ca…’“. La panelista incluso subrayó: “La nipona está muy pendiente de Wanda. Si algún conocido sube algo con ella… llama y put… Los trata de traidores, no tiene remate”.

El alcance mediático del tema se potenció el pasado fin de semana, cuando comenzó a circular el fragmento de una entrevista que Lali ofreció a Tatiana Schapiro para Infobae. En dicho reportaje, la cantante y actriz fue terminante respecto a su vínculo actual con Suárez. “No soy tan amiga de la China. La quiero de muchos años, nos conocemos de muy niñas. Pero desde hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella. Me entero de su vida un poco por ustedes, o por gente en común que tenemos”, explicó con sinceridad, dejando claro que el lazo que las unió durante su paso por Casi Ángeles hoy es solo un recuerdo. La declaración confirmó que la supuesta amistad que muchos daban por sentada está lejos de la realidad actual de ambas.

Como suele ocurrir en los escándalos de las redes sociales, nada pasa desapercibido para las cuentas especializadas en seguir el minuto a minuto de los famosos. @lomaspopucom, especialista en captar gestos digitales, fue la primera en advertir un detalle significativo para los fans: la publicación que mostraba a Wanda en la cocina de su casa de campo en Italia cosechó más de 300 mil ‘me gusta’, pero entre todos ellos llamó la atención el del usuario verificado de Espósito. “Lali ya eligió equipo”, ironizó el perfil dedicado al espectáculo, interpretando el simple “me gusta” como una clara toma de postura en el célebre conflicto mediático.

El análisis sobre el gesto de Lali y la interpretación que circuló entre sus seguidores refuerzan la idea de que, en estos tiempos, un solo clic puede tener el peso de una declaración pública. Para muchos, el ‘me gusta’ de la artista pop fue mucho más que una muestra de amistad digital con Nara o un acto reflejo de las redes: en el universo del Wandagate, cada interacción cobra un significado y deja un mensaje entre líneas.

Así, la historia suma otro capítulo de intrigas, declaraciones cruzadas y especulaciones digitales, dejando en claro que en el universo de la farándula ningún movimiento pasa inadvertido y cada click puede convertirse en la mecha de un nuevo escándalo.