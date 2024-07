El verdadero motivo del enojo de Javier Milei con Victoria Villarruel y el factor Lionel Messi

“¿Cómo no voy a estar furioso? ¡Estoy recontra caliente! Arruinó todo. Metió a la política en el medio, generó un problema diplomático y expuso al pibe”. El tuit en el que Victoria Villarruel tildó a Francia de “país colonialista” y advirtió que la Argentina no se va a dejar “amedrentar por una canción de cancha” hizo estallar a Javier Milei.

Y no porque el Presidente convalidara la idea de que la Selección debía pedir disculpas, lo que le costó el cargo al ahora ex subsecretario de Deportes Julio Garro, sino porque había iniciado una gestión secreta para tratar de ayudar a Enzo Fernández, el joven volante del Chelsea que se expone a una dura sanción de la Premier League por aparecer en un vivo de Instagram entonando un cantito que incluye insultos y términos xenófobos.

Milei no ocultó su fastidio en la nota que le concedió a Alejandro Fantino en Neura y aseguró que “no fue un tuit feliz” el de Villarruel porque “no se puede por una cuestión deportiva generar un quilombo institucional y diplomático”, pero masticó cada palabra con el objetivo de dar por cerrado el tema: “Ya está, ya se arregló. Lo arregló Kari”, dijo sobre el sorpresivo desembarco de su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, en la embajada de Francia, para explicarle al embajador Romain Nadal que los dichos de la vicepresidenta “no representan la posición del Gobierno” y que su presencia la próxima semana junto al presidente Emmanuel Macron en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París no estaba en duda.

Pero el daño a su estrategia, siente Milei, ya estaba hecho. Por eso antes y después de la entrevista no ocultó su enojo con Villarruel: “Lo hizo de populista, para subirse a la Selección. Se quiso hacer la populacha y arruinó todo lo que estábamos haciendo, que era para ayudar a que al pibe (Enzo Fernández) no lo maten (con la sanción). Armó un escándalo tan grande metiendo a la política que ahora no sé cómo va a terminar porque no podemos meternos”, se desahogaba a los gritos en la residencia de Olivos. Nadie se anima a anticipar cómo va a seguir esa relación, pero a pesar de que el Presidente dijo que coinciden “en el 95% de las cosas”, el episodio lo hizo reafirmar algo que en su entorno no dejan de marcarle como señal de alarma: que la vice tiene una agenda propia.

Con todo, la publicación de Villarruel desactivó un plan que había trazado Milei con sus íntimos y que contemplaba incluso su intención de hablar sobre el tema con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a quien no conocía hasta la reunión que mantuvieron en mayo pasado en Los Angeles pero con el que forjó “una relación excelente”. En el Gobierno confiaban en que entre el pedido de disculpas que ya había hecho el futbolista y una gestión silenciosa iban a frenar la sanción.

En cualquier caso, antes de jugar esa ficha, esperaban que la Selección diera luz verde. Según pudo saber Clarín de fuentes inobjetables, a través de un amigo en común, Milei le hizo llegar a Lionel Messi, el capitán del campeón del mundo, que estaba “a disposición” para lo que el equipo requiriera.

La bronca que había en Balcarce 50 con Villarruel generó que un eslabón clave contara casi de inmediato el paso de Karina Milei por la embajada francesa. De la única que no se dudó por la filtración, porque “no estaba ni enterada” dicen sus filosos detractores, fue de la canciller Diana Mondino, que luce vaciada de poder y es cuestionada severamente por otros asuntos en la Casa Rosada.

El tuit de Villarruel sin embargo desnuda el desconcierto que se produce cuando habla alguien ante el hermetismo que reina en el Gabinete. Es que la vice hizo lo obvio: se subió al rechazo libertario a la exigencia que había hecho (y que decretó su despido) Garro a la Selección para que pidiera perdón a Francia.

Lo que no tomó en cuenta es que, a pesar de lo que se agitaba en redes sociales, Milei despidió a Garro por el cómo más que por el fondo: no porque no estuviera de acuerdo con la idea de conciliar, sino porque metió a Messi en el medio.

Es que el dirigente del PRO no tuvo un buen timming. Días antes, el Presidente había ofrecido el balcón de la Casa Rosada al equipo argentino y se había reivindicado como “el primer defensor de Messi”. Pero la Selección no aceptó la invitación y cerca de Milei se alarmaron ante la posibilidad de que los dichos de Garro fueran interpretados como una represalia.

“Es una locura que alguien de mi Gobierno se meta con Messi. Inadmisible”, le transmitió Milei a un interlocutor de confianza sobre los motivos del despido de Garro, que se buscó mostrar como una “renuncia”.

En cambio, no hubo piedad para Teddy Karagozian y Fausto Spotorno, quienes fueron desplazados del Consejo de Asesores por criticar el rumbo económico.

Milei considera que ambos lo “traicionaron” y por eso los bloqueó de su WhatsApp. Como no es la primera vez que le ocurre, su asesor estrella Santiago Caputo ya notificó a otros que están bajo la lupa. “En serio hay que explicar que desde el momento en que uno decide formar parte de un GOBIERNO debe acatar los lineamientos de quien obtuvo los 14 millones de votos? Si no lo entienden pidan laburo en el Club de Amigos”, escribió en su cuenta de Twitter no oficial. Ratificó así que el período de caza de voces díscolas está en marcha: “El peor rincón del infierno está reservado para los traidores”, había escrito antes. “No hay lugar para los librepensadores”, resumen cerca de Milei.