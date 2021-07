El viaje de Mariana Fabbiani a Corrientes para reconectar con su padre: “Me llevo algunos aprendizajes”

Compartir

A principios de mes, Mariana Fabbiani finalizó su programa Lo de Mariana, el magazine matutino de actualidad y entretenimientos que llevó adelante en la pantalla de El Trece durante casi tres meses. Desde que terminó el ciclo, la conductora estuvo lejos de la tevé pero muy cerca de sus seguidores: en su cuenta de Instagram contó que se tomaría unas vacaciones para viajar sola a la provincia de Corrientes y visitar a su padre.

“Me vine al campo con mi papá. Solos los dos. Mano a mano. ¡Toda una aventura! Es la primera vez que dejo a mis hijos más de tres días… sí ya sé lo que están pensando. ¡Pero no saben lo que me cuesta dejarlos! Igual me fui por cinco días”, escribió esta semana Fabbiani en un posteo en la que se la ve abrazada a su padre y de espaldas a la cámara.

Para Mariana fue toda una decisión audaz dejar a sus hijos Matilda y Máximo, al cuidado de su padre el productor Mariano Chihade. Y así lo expresó.

“Lo cierto es que hace muchos años que no venía al campo. ¡Con lo que amo estar acá! Pero siempre tenía excusas. Qué el programa diario… qué el viaje es largo… qué los chicos… ¡y acá estoy! Feliz compartiendo la pasión de mi viejo, conociéndonos más aún y conectando con la naturaleza”, continuó. Y definió el viaje como “toda una experiencia personal y sensorial. Que si les dan ganas sigo compartiendo con ustedes”, le prometió a sus más de dos millones de seguidores.

A partir de allí, durante los últimos cinco días compartió todo tipo de contenido, en videos y fotos, en los que se podía apreciar la naturaleza correntina y la complicidad de Mariana con su padre, Alfredo Fabbiani. Las reacciones, los comentarios y los likes de sus seguidores, se multiplicaron ante cada aparición.

Este jueves y con el viaje llegando a su fin, Mariana publicó un álbum de fotos en su Instagram y compartió las experiencias y los aprendizajes que le dejaron sus vacaciones junto a su padre: “Ya emprendiendo el regreso! De este viaje me llevo algunos aprendizajes”, dijo y enumeró: “Es importante saber camuflarse con la naturaleza. Si aparece un zorro inesperadamente, lo mejor es hacerse el distraído. Mi papá es imbatible en su tierra. El silencio es salud. Conectar con las personas que amamos es todo”, certificó Fabbiani y a cada sentencia, le agregó un emoji alusivo.

El 26 de junio la conductora compartió en su cuenta de Instagram el anuncio con el fin de su programa: “Hay ciclos que duran más y otros que duran menos y esta vez tocó así. Hay veces que, por más que uno le ponga todo, las cosas no se dan . Y esta vez fue una de esas. Nos quedan unos días así que hasta el final disfrutaremos y daremos lo mejor”, escribió Mariana junto a una foto del equipo.

Esta semana, Fabbiani sorprendió con un fuerte mensaje que atribuye a la poeta Alejandra Pizarnik y lo cerró con el hashtag #TeLaDejoPicando. El mensaje dice: “Qué fácil callar, ser serena y objetiva con los seres que no me interesan verdaderamente, a cuyo amor o amistad no aspiro. Soy entonces calma, cautelosa, perfecta dueña de mí misma. Pero con los poquísimos seres que me interesan… Allí está la cuestión absurda: soy una convulsión, un grito, sangre aullando”.

