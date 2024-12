El vicegobernador Eber Solis acompañó la exitosa realización de SAF en Las Lomitas

Este miércoles 4, en la localidad de Las Lomitas, el vicegobernador Eber Solís acompañó una nueva edición del Programa Provincial Soberanía Alimentaria Formoseña, siendo esta la segunda edición que se realiza en los últimos meses.

Además de visitar este programa provincial, como es costumbre, Solís conversó con los vecinos y compartió momentos cálidos de diálogo, demostrando una vez más la relevancia que tiene para el Estado formoseño la relación pueblo- Gobierno.

Respecto de la feria, el subsecretario de Defensa al Consumidor, el arquitecto Edgar Pérez, declaró que “estamos aquí porque nos habíamos comprometido con la comunidad en volver con todos los productos que ofrece este programa provincial, como así también con la propuesta recreativa de un bingo familiar”.

Asimismo, acentuó que “acercarle la feria en esta época económica tan difícil, tiene una significación muy importante en las familias, ya que aquí, los lomitenses, pueden comprar diversos alimentos y a buen precio, con el plus de que la mayoría son de producción formoseña”.

“De esta manera, se pone en valor la política pública que el Gobierno de la provincia, a través del Modelo Formoseño, tiene para todos”, expresó Pérez.

A su turno, el dirigente de Las Lomitas del Partido Justicialista (PJ), Jorge Martínez Meza, comentó que “las personas nos preguntan por qué estos operativos no se realizaban antes y la respuesta es por falta de gestión del Municipio local de Atilio Basualdo”.

Ante esta denuncia, afirmó que “hoy en día todos sabemos que Basualdo es la representación del Gobierno de Javier Milei, el mismo que en medios nacionales dijo que el que tiene para comer que coma y el que no que se rebusque”, contraponiendo y destacando “la política del gobernador Gildo Insfrán quien siempre está presente, con la gente, con los más humilde y necesitados”, siendo uno de los claros ejemplos esta jornada de Soberanía Alimentaria.

Además, brevemente se refirió a la no adherencia de Basualdo del pago de un bono extraordinario anunciado por el gobernador Insfrán para los estatales públicos activos y pasivos de la Administración Pública Provincial, como sí lo harán otras comunas, manifestando que “el jefe comunal lomitense se llamó al silencio, se encerró en las cuatro paredes del municipio diciendo que no recibe nada de provincia”.

En esta línea, aclaró y recordó que “la coparticipación municipal está establecida por ley, lo que significa que les llega sí o sí a todos los municipios”.

Tal es así que lamentó al asegurar que “los empleados municipales de Las Lomitas siempre estuvieron recortados” señalando que “no se les dieron todos los aumento que el gobernador Insfrán anunció durante el año, los cuales suman un total de 110% , pero en Lomitas solo llega al 30 %”.

“Vaya uno a saber qué destino tuvo el 80% restante”, exclamó con enojo. Agregando que “cuando envían la coparticipación municipal esos aumentos ya vienen estipulados”.

“Los empleados municipales de Las Lomitas están por muy debajo de otros municipios, pero no por razones que le competan al Gobierno provincial, sino por la decisión del intendente municipal Atilio Basualdo”, sentenció.

Por último, declaró que la localidad “creció gracias a todas las inversiones y los proyectos enviados por el Gobierno provincial, porque acá, obras municipales, no tenemos ninguna, ya que todas fueron ejecutadas con fondos propios de la provincia”, cerró.