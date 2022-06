El vicegobernador encabezó el acto por el centenario de la EPEP N°54 en Villa 213

Compartir

Linkedin Print

Ayer por la mañana, el vicegobernador de la provincia, Eber Wilson Solís, encabezó el acto por el aniversario N°100 de la EPEP N°54 “Escuela Naval Argentina”, en la localidad de Villa Dos Trece.

Estuvo acompañado, además, por el ministro de Cultura y Educación, Luis Eugenio Basterra; la subsecretaria de Educación, Analía Heizenreder; autoridades de la cartera educativa, docentes, estudiantes y la comunidad en general.

En ese marco, Solís sostuvo que festejar el centenario de dicho establecimiento educativo “fue una mezcla de sentimientos” porque “uno escuchaba los relatos de los ex maestros, directoras, ex alumnos y era imposible no recordar cuando uno fue a la escuela, sus anécdotas, travesuras”.

“Entonces hoy venir y compartir en Villa Dos Trece los 100 años de ese establecimiento emblemático para el lugar, nos llena el alma”, aseveró.

Asimismo, resaltó que “estos son los primeros 100 años de muchos más que va a festejar esta escuela y todos los establecimientos educativos, por eso también el gobernador en cada aniversario nos pide que acompañemos a la comunidad”.

“Porque sólo los hombres y mujeres que somos capaces de recordar nuestra historia, vamos a ser capaces de poder construir un futuro mejor, partiendo de un futuro promisorio como el que tenemos ahora”, sentenció.

Por su parte, la subsecretaria Heizenreder, indicó que la unidad educativa está dotada de infraestructura acorde a las necesidades de este tiempo, “con esa fuerte decisión e impronta de política educativa de que las escuelas tengan el equipamiento necesario”.

“Estamos muy contentos y participando activamente en las celebraciones de las escuelas, son varias las que cumplieron en este tiempo, por ejemplo, el lunes estuvimos en la escuela 57 del barrio Luján de la ciudad de Formosa, ayer en la escuela 39 de una comunidad educativa distante a siete kilómetros de Riacho He He”, contó.

En ese sentido, recordó que la EPEP 54 es una escuela del Plan Quinquenal y como todas las de este tipo “tiene una estructura y estilo de construcción muy común para todas ellas”, pero ya en este tiempo “nosotros tratamos de preservar, se hizo así, se respetó la calidad de esa infraestructura y el modelo de ese entonces”.

“En todas ellas vamos a ver el mismo estilo de entrada, los modelos en L, U, E, de acuerdo a las secciones de grados que en ese tiempo eran necesarias; y la provincia de Formosa adoptó el respeto absoluto por ese modelo y teniendo en cuenta la cantidad de grados que se necesitan en la actualidad se hicieron las ampliaciones necesarias y los retoques para darle la funcionalidad para este tiempo, con salas de informáticas, por ejemplo”, explicó.

Por otro lado, la directora de la institución, Carmen Maldonado, precisó que actualmente la escuela cuenta con 476 alumnos, 24 secciones de grado, seis maestros especiales y una vicedirectora “que me acompaña en el equipo de conducción”.

“Los festejos se deberían haber hecho 17 de abril, pero fue Semana Santa, entonces se eligió una fecha en conjunto con el Ministerio de Educación y así celebramos estos 100 años”, aclaró.

Además, señaló que el establecimiento fue modificado en el año 2010, con ampliaciones de lugares como el SUM, Polideportivo, nuevas aulas, salas artísticas, biblioteca y “actualmente la escuela está en buenas condiciones”.

“También en esa oportunidad se modificaron los sanitarios y de a poco vamos manteniendo la escuela porque siempre se recibe ayuda del gobierno, su amparo y acompañamiento”, aseguró.

Por último, la docente se refirió al reciente anuncio del gobernador Insfrán de aumentar la partida del Servicio Nutricional y expresó que “la comunidad educativa está muy contenta” porque “esta es la escuela más grande de Villa Dos Trece, tenemos desayuno, merienda y almuerzo”.

“Cuando surgió la necesidad, en pandemia, estuvimos presentes todos los días sin contar feriados ni fines de semana”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print