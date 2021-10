El Vicegobernador inauguró la nueva planta potabilizadora de agua de Ingeniero Juárez

Compartir

Ayer, en el marco de la amplia gira que realiza en el oeste provincial, el vicegobernador de Formosa, el doctor Eber Solís, habilitó la nueva planta potabilizadora y el reservorio de agua “El Pelícano” de Ingeniero Juárez.

La misma posee una capacidad de 400 mil litros/hora y fue totalmente financiada con fondos del Tesoro Provincial.

De la ceremonia participaron el intendente de Juárez, Rafael Nacif; el jefe comunal de Pozo de Maza, Víctor Pérez; los diputados provinciales Roberto Vizcaíno y Sinforiano López; el administrador general del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), el ingeniero Julio César Vargas Yegros; la subsecretaria de Educación, la profesora Analía Heizenreder; el candidato a diputado nacional del Frente de Todos-Formosa Adrián Areco; el director del Hospital de Juárez, el doctor José Fernández; el delegado de la ANSeS, Cristino Mendoza; concejales de la localidad, docentes, referentes de comunidades originarias de la zona, invitados especiales y público en general.

En primer término hizo uso de la palabra el pastor de la Iglesia Gracia Divina, Héctor Palavecino, quien ofició una impetración religiosa, y tras ello, habló María Irma Torres, docente jubilada, escritora y creadora de la primera experiencia de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) de la provincia, que aludió a la historia de la localidad en cuanto al vital líquido.

Seguidamente, el jefe comunal Nacif subrayó: “Para nosotros es un día muy especial, de los más importantes en la historia de nuestro pueblo, junto con (la inauguración de) la ruta 81”.

“Quienes nacimos, crecimos y seguimos viviendo en nuestro pueblo sabemos lo que es la escasez y la dureza de nuestra agua potable por nuestro clima y la zona”, indicó, relatando el inicio de las gestiones para la construcción de la nueva planta de agua potable, teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de la localidad.

“Fuimos a hablar con nuestro gobernador Gildo Insfrán y a los pocos días nos volvió a sorprender cuando en un operativo Por Nuestra Gente, Todo firmó la licitación de esta magnífica obra, que es ocho veces superior a la planta potabilizadora que teníamos”, puso de resalto, significando que la misma fue materializada con recursos propios del Tesoro Provincial.

Además, no dejó de mencionar que el primer mandatario formoseño “gestionó ante la Nación, en este nuevo mandato del presidente Alberto Fernández, otra parte muy importante de la nueva obra, porque aparte de la planta potabilizadora tenemos la optimización de la red existente y la ampliación a casi un 95% de nuestra ciudad”, a lo cual se suma el reservorio de la Laguna El Pelícano, que también fue habilitado.

Planificación estratégica

Luego se dirigió a los presentes el candidato a diputado nacional Areco, que expresó su alegría por participar de la inauguración de la importante obra. “Esto no es obra de la casualidad, sino de un conductor como lo es el doctor Insfrán, que es el gobernador que más ha recorrido todo el oeste formoseño y ha escuchado a cada uno de los ciudadanos de la zona”, elogió.

“Hoy podemos ver reflejado en esta obra esa tarea de escuchar y estar junto al pueblo y obviamente de cumplir con la palabra empeñada, inaugurando esta magnífica obra”, realzó contundente.

Para Areco, “esto es fruto de una planificación estratégica de un Modelo Formoseño que hoy estamos defendiendo” y con miras a las elecciones de noviembre próximo aseveró que los candidatos del FdT-Formosa a diputados nacionales “vamos a seguir peleando para que se puedan incluir las grandes obras que todavía le faltan a Formosa, de manera que continúe transformándose y sea una provincia autosustentable”, entre las cuales mencionó al Acueducto.

Cumplir la palabra

Por su parte, al brindar su discurso, el vicegobernador Solís, hizo notar que “a veces uno puede esforzarse de la mejor manera o puede gritar lo más alto posible, pero si del otro lado nadie lo escucha es difícil concretar cosas”, esbozó.

En ese sentido, puso en valor que “en Juárez hubo una comunidad que se organizó y transmitió los pedidos, pero también hubo una persona que visitó y recorrió desde siempre el oeste formoseño, los escuchó, se comprometió y cumplió”.

Por ello, “en menos de dos años, esta planta de agua es real”, realzando que “sin lugar a dudas, va a modificar la realidad y la calidad de vida de cada uno de los juarenses”.

Y ponderó que “el gobernador Insfrán los escuchó y concretó esta obra. Por eso nos pidió a todo el equipo de Gobierno que estemos presentes en Juárez, transmitiendo ese abrazo fraterno que lo caracteriza a él”.

Verdades y mentiras

“Los seres humanos tenemos facultades y debilidades”, reflexionó el Vicegobernador, quien marcó: “Algunos tienen la facultad de decir la verdad y de poder construir obras como esta”, mientras que otros “poseen la debilidad de mentir, difamar y decir por ejemplo que el Hospital de El Potrillo no existía”, en directa alusión a la disparatada campaña mediática de un canal porteño que presentó un informe con falsas embarazadas.

“Me imagino que ahora no van a decir que esta planta de agua potable no existe”, fustigó categórico, a la vez que reprobó el accionar de otros “que prometen, prometen y prometen y nunca cumplen. Hacen videos desde la capital, a cientos de kilómetros del oeste, y nunca conocieron los lugares ni tampoco lo que es el viento norte y la tierra en los ojos. Y es porque no les interesan los formoseños”.

En total contraste, “los que formamos parte del equipo del gobernador Insfrán entendemos y comprendemos la verdadera transformación en beneficio de cada uno de los formoseños. Por eso este es el camino correcto: el de escuchar al otro, saber decir la verdad y trabajar todos los días para transformar la calidad de vida de los habitantes de la provincia, vivan donde vivan”, concluyó.

