El Vicegobernador Solís encabezó la inauguración del JIN N° 1 en Monte Lindo

Bajo la premisa del Modelo Formoseño de que la educación es una cuestión de Estado, el vicegobernador de Formosa, Eber Wilson Solís, encabezó una serie de inauguraciones de obras educativas en el Departamento Pirané, este martes 3 de junio, ocasión en la que dejó habilitado el Jardín de Infantes Nucleado N° 1 “Los Conejitos” de la localidad de Monte Lindo.

En ese marco, tomó la palabra y expresó que ver a niños y docentes de la institución “felices” significa que “estamos cumpliendo el objetivo del compañero gobernador, Gildo Insfrán, que dice niños felices, hombres buenos”.

Asimismo, Solís resaltó la planificación estratégica que lleva adelante el Gobierno provincial en materia de educación y valoró las más de 1500 escuelas inauguradas durante la gestión de Insfrán ya que “con orgullo podemos decir que no hay un pueblo en nuestra querida provincia o no hay una ciudad que en sus barrios no tenga un techo azul y Monte Lindo puede dar ejemplo de eso”.

A su vez, recordó que en 2019, la localidad sufrió, por inclemencias del tiempo, “una inundación muy grave” pero fue asistida por el Estado provincial a través de sus diferentes organismos y militantes.

“Durante cuatro años y medio sufrió una extensa sequía. ¿Y quién estuvo presente? El Estado. Ahora volvieron a sufrir una inundación nuevamente. ¿Quién estuvo presente? El Estado provincial”, indicó.

En ese sentido, el Vicegobernador sostuvo que el próximo 29 de junio se definirá si “queremos que el Estado esté presente, dando, primero, la igualdad de oportunidades con equidad territorial, sin importar a dónde vivan los formoseños, o queremos tener la otra opción del Gobierno nacional que dice que el Estado debe desaparecer”.

“Nosotros estamos convencidos que el proyecto político que lleva adelante el doctor Insfrán es un proyecto político humanista, que sin importar a dónde viva el formoseño y la formoseña, sin importar si es wichí, pilagá, criollo, o viva en el centro de Formosa Capital, tiene el mismo derecho al otro a educarse, a ser curado, a trabajar, y fundamentalmente a ser felices como esos niños”, aseguró.

Por eso, les habló a los padres y madres que “con tanto sacrificio, día a día, llevan adelante su familia, y más hoy, por políticas de ajuste y desprecio a un gobierno nacional” y les dijo que “confíen plenamente que nosotros, los que formamos parte del Modelo Formoseño que conduce el compañero Gobernador, tenemos los mejores candidatos”.

“A diputados provinciales, a convencionales constituyentes, porque representan a quien conduce este proyecto político que es el compañero Gildo, y representan plenamente al Modelo Formoseño que es todo el pueblo de Formosa”, cerró.